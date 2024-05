Das Programm des Heimattages 2024

Vom 17. bis zum 20. Mai findet der 74. Heimattag in Dinkelsbühl statt. Das diesjährige Motto lautet „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“. Mitausrichter ist die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen. Informationen während des gesamten Pfingsttreffens bieten der Infostand vor dem katholischen Münster St. Georg sowie die Festkanzlei im Rathaus, Segringer Straße 30, Freitag von 15.00-18.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 8.00-18.00 Uhr, Montag von 8.00-12.00 Uhr. Die Ausstellungen und der „Siebenbürger Markt“ können Samstag und Sonntag von 9.00-19.00 Uhr besucht werden.

Der Trachtenumzug (rot hervorgehoben) beginnt heuer nicht auf der Bleiche, sondern die Aufstellung der Trachtengruppen erfolgt bei der Gedenkstätte an der Alten Promenade. Auf dem Stadtplan von Dinkelsbühl finden Sie die Veranstaltungsorte des Heimattages, aber auch die Kreuzung Am Brühl/Luitpoldstraße (B25), die wegen Bauarbeiten gesperrt ist. Die Umleitung wird ausgeschildert!

Freitag, 17. Mai

Samstag, 18. Mai

Sonntag, 19. Mai

Montag, 20. Mai

Zu seinem 75. Geburtstag hat der Verband der Siebenbürger Sachsen die Landsleute zum Mitmachen aufgerufen und einen Wettbewerb für das Festabzeichen des Heimattags 2024 ausgelobt. Gewonnen hat Corinna Pelger, die in ihrem modernen Design nicht nur die Jubiläumszahl 75 klar in den Vordergrund gerückt hat, sondern mit den Farben Blau und Rot und dem Wappen mit den sieben Burgen auch Elemente aufgenommen hat, die jeder Siebenbürger Sachse gut kennt.[/bildr]• 12.00 Uhr: Der Zeltplatz wird eröffnet, Bahndamm an der Luitpoldstraße• 18.30 Uhr: Tiefgründig und heiter – der Grafiker Helmut von Arz. Ausstellung des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim. Vernissage mit Empfang, Einführung von Dr. Markus Lörz, Leiter des Siebenbürgischen Museums, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 20.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltung Willkommensparty mit der „Nova Band“ – Gastauftritt „Duo Sunrise“, Festzelt auf dem „Schießwasen“• 8.00-1 8.30 Uhr: Fußball, TSV-Sportplatz, Alte Promenade, Verantwortlich: Patrick Brusch, Marc-Alexander Krafft• 8.00-18.00 Uhr: Tennis, TSV-Tennisplätze, Alte Promenade, Verantwortlich: Ludwig Groffner• 9.00-18.00 Uhr: Volleyball, Dreifachturnhalle, Ulmer Weg, Verantwortlich: Patrick Brusch• 12.00-19.00 Uhr, Musiksession, Skaterplatz, Verantwortlich: Hans-Jürgen GaberSiegerehrung im Anschluss an die Turniere• 9.00 Uhr:Verantwortlich: Ute Bako, Evangelisches Gemeindehaus St. Paul, Nördlinger Straße 2, 1. und 2. Stock• Bücher von „Buchversand Südost“, Susanne Karres, Malwine Markel, Angelika Meltzer, Karin Scheiner• Trachten, Schmuck & Accessoires: Ilse Langer, Richard Lorenz, Michael Rill, „Siebenbürgisch-Deutsches Heimatwerk“, „Flitterkränze“• Siebenbürgische Fanartikel „Fans Unlimited“• Naturverbundene Siebenbürger entdecken die Schönheit der Welt. Fotoausstellung des DAV, Sektion Karpaten• 9.20 Uhr: Siebenbürgen: Streifzüge. Fotografien von Éva Seiler-Iszlai. Einführung: Hans-Werner Schuster, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.40 Uhr: Das Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen. Einführung: Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär• Bücherverkauf zugunsten der Siebenbürgischen Bibliothek & Präsentation von Neuerschei­nungen durch Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Uni Heidelberg, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1• 10.15 Uhr: Heimat verloren – Heimat gefunden. Von Nordsiebenbürgen über Oberösterreich nach Nordrhein-Westfalen. Ausstellung der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen• „Es war einmal ...“ – Siebenbürgische Impressionen von Manfred Broich. Fotoausstellung, Einführung: Heike Mai-Lehni, Landeskulturreferentin NRW, Kunstgewölbe, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 10.40 Uhr: Siebenbürgen – Wurzeln der Sehnsucht. Ausstellung von Alexander Hauptkorn, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 11.00 Uhr: Raketenstart in 3..2..1.. Modellraketen bauen und starten mit der Carl Wolff Gesellschaft und dem Hermann Oberth Museum, Jugendherberge, Koppengasse 10• 11.00 Uhr:• Eröffnung: Heidi Sander, stellv. Vorsitzende der Landesgruppe NRW• Ansprachen: Dr. Christoph Hammer, Oberbürgermeister der Stadt Dinkelsbühl• Ovidiu Victor Ganţ, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien im Parlament Rumäniens• Grußworte: Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene• Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes NRW• Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, u.a.• Mitwirkung: Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, Vorsitzende: Andrea Bloos; Dinkelsbühler Marketenderin mit Solotrompeter der Dinkelsbühler Knabenkapelle• Moderation: Angelika Schwager, Winfried Göllner. Schrannen-Festsaal• 13.00 Uhr: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Dr. Ralf Göllner und Dr. Ingrid Schiel, Kleiner Schrannensaal• 13.30 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, Vorsitzende: Andrea Bloos• 14.00 Uhr: Kindheitsträume – Berge, Wüste, Urwälder. Multimediashow von Hans Werner, Vorsitzender des DAV, Sektion Karpaten, Kleiner Schrannensaal• 14.00 Uhr: Unser Nachwuchs präsentiert sich, Leitung: Natalie Bertleff, Melanie Pauli, SJD, Moderation: Hanna Müller, Oliver Martini, SJD, Schrannen-Festsaal• 14.00 Uhr: Auf Brukenthals Spuren. Dokumentarfilm. Drehbuch und Regie: Florin Besoiu. Nachgespräch: Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär, Kinosaal, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 14.00 Uhr: Dr. Volker Wollmann: Siebenbürgisch-sächsische Zunftaltertümer – Berufszeichen des zünftigen Handwerks in Siebenbürgen. Vortrag• 15.00 Uhr: Hellmut Seiler: Zwischen den Stühlen. Lesung. Moderation: Dr. Olivia Spiridon. Klavier: Thomas Seiler, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.00 Uhr: Reinhold J. Sauer: Begrüßung und Eröffnung• 15.05 Uhr: Rolf Klemm, Patentanwalt: Einführung und Erfolge mit gewerblichen Schutzrechten, ausgewählte Beispiele• 15.45 Uhr: Wolfgang Köber, Vorsitzender des DWS, Einblicke in die Wirtschaftsregion Siebenbürgen, Chancen und Herausforderungen für Investitionen in Siebenbürgen/Rumänien; Fragerunde• 16.15 Uhr: Dr. Dr. Gerald Volkmer: Ein Wegbereiter der Moderne. 175 Jahre seit der Geburt des siebenbürgischen Wirtschaftspolitikers Dr. Carl Wolff (1849-1929)• 17.00 Uhr: Ehrungen• 17.20 Uhr: Empfang Sponsoren, Vertreter des Bundesvorstands, Kleiner Schrannensaal• 15.00 Uhr: Deportationsentschädigung – Fragen, Antworten, neue Entwicklungen. Vortrag von Rechtsanwalt Dr. Bernd Fabritius, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 16.00 Uhr: Et wor emol en reklich Med. Bauernschwank in drei Aufzügen von Frida Binder-Radler, Mitwirkung: Kreisgruppen Wiehl-Bielstein und Drabenderhöhe, Leitung: Brigitte Opatzki, Schrannen-Festsaal• 18.00 Uhr:Festrede: Dr. Paul Jürgen Porr, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Musik: Siebenbürgische Kantorei, Leitung: Andrea Kulin, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 19.00-0,45 Uhr: Tanzveranstaltungen, Festzelt: „Combo Band“, Schranne: Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, Vorsitzende: Andrea Bloos• 8.00 Uhr: Einläuten des Heimattages durch Hans-Jürgen Litschel und Oskar Litschel• 9.00 Uhr: Pfingstgottesdienst, Predigt: Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Liturgie: Dekan i.R. Hans-Gerhard Gross, Vorsitzender der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V., Fürbitten: Laura Gusbeth, Xenia Schott, Lilly Schwager, Phoebe Schwager, Musik: Siebenbürgische Kantorei, Orgel: Andrea Kulin, R. Christoph Schindler, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 9.30 Uhr: Aufstellung des Trachtenumzuges, Verantwortlich: Ines Wenzel, Michael Konnerth, Jonas Thilo Alischer, Fabian, Kloos, Marc-Alexander Krafft, Alte Promenade (Gedenkstätte)• 10.30 Uhr: Trachtenumzug, Moderation: Ines Wenzel, Helge Krempels• 11.30 Uhr:Pfingstgruß: Dr. Daniel Zikeli, Ansprachen: Rainer Lehni, Bundesvorsitzender, Joachim Herrmann, MdL, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, Josef Hovenjürgen, MdL, parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, Begleitung: Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, Vorsitzende: Andrea Bloos• 12.30 Uhr: Schranne: Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, Vorsitzende: Andrea Bloos• 13.30 Uhr: Kleiner Schrannensaal: Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf, Leitung: Günter Machau• 13.00 Uhr: Schleuse: Neppendorfer Blaskapelle, Leitung: Kurt Müller• 14.30 Uhr: Festzelt: Original Siebenbürger Blaskapelle München, Leitung: Georg Philp• 13.00 Uhr: Platzkonzert auf dem Siebenbürger Markt (entfällt bei Regen), Vereinte Siebenbürger Blaskapelle Göppingen/Heidenheim, Leitung: Bernhardt Staffendt• 13.00 Uhr: Platzkonzert vor der Schranne (entfällt bei Regen), Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels• 13.00 Uhr: Rechtsberatung, Dr. Johann Schmidt, Rechtsreferent des Verbandes, Rathaus, Sitzungssaal 2. Stock, Segringer Straße 30• 13.00 Uhr: Frau Rettich rettet – Chaos auf der Märchenwiese Interaktives Kindertheaterstück von und mit Bettina Ullrich (für Kinder von 3-10 Jahren), Leitung: Natalie Bertleff, Melanie Pauli, SJD, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.00 Uhr: Aus Tradition und Liebe zum Tanz, Volkstanzveranstaltung der SJD (entfällt bei Regen), Leitung: Sandra Bruss, Vor der Schranne, Moderation: Natalie Bertleff, Marc-Alexander Krafft, Schweinemarkt, Moderation: Hanna Müller, Lukas Zavatski, Abschluss: Aufmarsch und gemeinsames Tanzen, Musik: Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, Leitung: Siegfried Krempels• 14.00 Uhr: Kultur, Begegnung, Denkmalpflege – Bericht des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., Vortrag Dr. Axel Froese und Helge Krempels, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 14.30 Uhr: Das Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen. Vortrag von Dr. Harald Roth. Anschließend: Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor. Vortrag von Dr. Harald Roth und Dr. Dr. Gerald Volkmer, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 14.30 Uhr: Die Gegenwart der Bilder. Sieglinde Bottesch & Katharina Zipser: Schaffenslinien und Neuanfänge. Filmpräsentation: „KATH. Bildnis einer Künstlerin“ von Günter Czernetzky (1999/2008) und „Sieglinde Bottesch“ von Christel Ungar-Ţopescu (2012). Beitrag der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, Gundelsheim a.N., gefördert aus Mitteln der Staatsministerin für Kultur und Medien, Kinosaal, Haus der Geschichte Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14• 15.00 Uhr: Vor 80 Jahren. Exodus der Nordsiebenbürger Sachsen. Vortrag von Horst Göbbel, Konzertsaal, Spitalhof, Dr.-Martin-Luther-Str. 6• 15.30 Uhr: Tod in Siebenbürgen. Krimi-Lesung mit Bestsellerautorin Lioba Werrelmann. Einführung: Doris Roth, Katholisches Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, 1. Stock• 17.00 Uhr:an: Dr. Dr. h.c. Volker Wollmann, Laudatio: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündischan: Hellmut Seiler, Laudatio: Prof. Dr. Waldemar FrommMusik: Thomas Seiler, Orgel/Klavier, St. Paulskirche, Nördlinger Straße• 19.00 Uhr: Open Air, Musik zum Zuhören und Mitsingen mit: Andrea Altmann, Michael Altmann, Jannik Balthes, Jürgen Filff, Fabian Kloos, Patrick Krempels, Vanessa Krempels, Oliver Lederer, Marvin Markel, Melanie Pauli, Christoph Schuller, Musikalische Leitung: Jürgen Filff, Organisatorische Leitung: Fabian Kloos, Vor der Schranne (entfällt bei Regen)• 19.00-0.45 Uhr: Tanzveranstaltungen, Festzelt: „Akustik 3 Band“, Schranne: „Amazing Music“• 21.00 Uhr: Aufstellung zum Fackelzug vor der Schranne, Ausgabe der Fackeln am Infostand, Verantwortlich: Christian Schüller• 22.00 Uhr: Feierstunde an der Gedenkstätte (bei Regen in der St. Paulskirche um 21.30 Uhr), Ansprache: Volker Dürr, Großer Zapfenstreich: Knabenkapelle Dinkelsbühl• 10.00 Uhr:Teilnehmende: Natalie Bertleff, Dr. Bernd Fabritius, Horst Göbbel, Michael Schmidt, Dr. Daniel Zikeli, Moderation: Dr. Dr. Gerald Volkmer, Schrannen-Festsaal• Schlusswort im Schrannen-Festsaal, Rainer Lehni, Bundesvorsitzender• Holzfleischessen im Spitalhof