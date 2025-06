12. Juni 2025

Peter Maffays Friedensappell - Rockstar fordert bei Kundgebung in Dinkelsbühl: „Vernunft und Lebensfreude müssen Sieger bleiben"

Der siebenbürgische Musiker Peter Maffay hat sich in seinem Grußwort im Rahmen der Kundgebung des Heimattags am 8. Juni in Dinkelsbühl an die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft gewandt. „Gelebte Koexistenz“ und „Respekt im Umgang miteinander“ seien die „Brücke hin zu einem friedlichen Miteinander“, sagte der gebürtige Kronstädter. Maffays Grußwort wird im Wortlaut wiedergegeben.

Rocklegende Peter Maffay spricht bei der Kundgebung des Heimattages 2025 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger Verehrte Gäste, meine Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Kinder, es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal in Dinkelsbühl war. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich dafür bedanken für die Ehre, hier stehen zu dürfen, und vor allem bedanken für die wunderbaren politischen, aber vor allem menschlichen Statements meiner Vorredner, die klargemacht haben, wie wir ausgerichtet sind, nämlich gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten in friedfertiger Form. Einmal mehr ist es eine wunderbare Berührung mit unserem Ursprung, unserer Kultur und Tradition, und gleichzeitig erfüllt mich dieser Augenblick hier mit Dankbarkeit dem Land gegenüber und der Gesellschaft, die uns hier aufgenommen und uns ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht hat.



Dinkelsbühl, Herr Bürgermeister, ist im Verlauf der Jahre ein Wahrzeichen geworden für gelebte Koexistenz, für Respekt im Umgang miteinander, und diese Qualität hochzuhalten und den kommenden Generationen zu vermitteln, ist eine Verpflichtung in diesen bewegten Zeiten. Es ist die Brücke hin zu einem friedlichen Miteinander. Denn nur im Frieden können unsere Kinder und wir uns entfalten, nur im Frieden erreichen wir Ziele, die für die Menschheit perspektivisch und richtig sind. So, glaube ich, hat es der liebe Gott gewollt, und nicht anders. Und nur im Frieden können wir zusammenkommen wie jetzt. Ich wünsche uns allen, dass wir das immer wieder tun können, dass uns die positiven Einsichten und Gefühle lenken, die Vernunft und die Lebensfreude müssen Sieger bleiben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine gute Zeit und ein unbeschwertes Miteinander, und freue mich diebisch, dass ich heute da bin.

Schlagwörter: Heimattag 2025, Dinkelsbühl, Maffay, Kundgebung, Frieden

