Die Siebenbürgische Zeitung (SbZ): Wer wir sind – was wir machen

Die Siebenbürgische Zeitung – Zeitung der Gemeinschaften der Siebenbürger Sachsen wird vom Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. herausgegeben und an alle Verbandsmitglieder verschickt. Sie ist – wie ihr Untertitel verrät – ein Gemeinschaftswerk: Vier Hauptamtliche in der Münchner Redaktion und zahllose Ehrenamtliche aus dem Bundesvorstand, den Landes- und Kreisgruppen, den HOGs, den siebenbürgischen Vereinen im Ausland sowie externe Autoren, Fotografen und andere Zuträger sorgen dafür, dass pro Jahr zwanzig Ausgaben des Verbandsblattes mit vielfältigem Inhalt erscheinen können.

Das Team der Siebenbürgischen Zeitung, von links: Christian Schoger, Detlef Schuller, Siegbert Bruss und Doris Roth. Foto: Ute Brenndörfer

In der Karlstraße 100 in München, wo die Redaktion seit dem Jahr 2000 ihren Sitz hat, laufen die Fäden zusammen. Siegbert Bruss (Chefredakteur), Christian Schoger (stellvertretender Chefredakteur), Doris Roth (Redakteurin und Anzeigenleiterin) und Detlef Schuller (Mitarbeiter Anzeigenabteilung und Layouter) sind seit Jahrzehnten ein eingespieltes Team. Vom Redaktionsschluss bis zum Drucktag werden von ihnen die unterschiedlichsten Aufgaben bewältigt: eingegangene Texte, Fotos und Anzeigenaufträge sichten und bearbeiten, Kontakt zu Autoren, Kunden und Verbandsfunktionären halten, Veranstaltungen besuchen, eigene Artikel verfassen, Interviews führen, die Vertriebenen-, Tages- und Wochenpresse sowie einschlägige Online-Publikationen im Blick behalten, die komplette Zeitung layouten und für den Druck vorbereiten, Online-Termindatenbank und SbZ Online auf der Verbandshomepage Siebenbuerger.de bestücken, Anzeigenrechnungen erstellen und verschicken, zwischendurch den Kolleginnen in der Bundesgeschäftsstelle bei der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Heimattag, Vorstandssitzungen, Tagungen) unter die Arme greifen und selbst gemeinsam mit dem Bundeskulturreferat regelmäßig Seminare für die ehrenamtlichen Pressereferenten vorbereiten und durchführen – das ist nur ein Auszug aus der vielfältigen Arbeit des Zeitungsteams.Die SbZ bildet siebenbürgisches Leben in Deutschland, Österreich, Siebenbürgen, Europa und der ganzen Welt ab und versteht sich als Sprachrohr der Siebenbürger Sachsen. Sie ist das Mitteilungsblatt des Verbandes und somit „nur“ eine Vereinszeitung, aber vor allem ist sie das Bindeglied der Landsleute untereinander – besonders deutlich wurde dies während der Covid19-Pandemie, als persönliche Kontakte lange Zeit gar nicht oder nur unter strengen Auflagen möglich waren und das rege Leben in den Kreisgruppen dadurch fast zum Erliegen kam. Auch in Zeiten der Digitalisierung bleibt die Siebenbürgische Zeitung das sichtbarste Zeichen der Arbeit, die der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. leistet, und will dies auch in Zukunft sein – weiterhin als Gemeinschaftswerk und mindestens bis zu ihrem 100. Geburtstag. Dazu tragen alle bei, die als Verbandsmitglieder die Gemeinschaft stärken und weitere Mitglieder werben: für einen starken Verband und eine facettenreiche, bunte Zeitung – „das Blatt, das uns alle zusammenhält“, wie Hans Meschendörfer schon 1980 in einem Vortrag zum dreißigjährigen Bestehen der Siebenbürgischen Zeitung sagte.

Doris Roth

Hier können Sie die achtseitige Jubiläumsausgabe "75 Jahre Siebenbürgische Zeitung" als pdf-Datei (4 MB) herunterladen.