Schon immer, wenn Robert Sonnleitner in die Bundesvorstandssitzungen kam, faszinierte er mich mit den vielen neuen Begriffen aus der IT-Welt. Kaum hatte man sich an etwas gewöhnt oder konnte es endlich richtig aussprechen, brachte er neue moderne Instrumente ins Gespräch.

Meistens stellten seine vorgeschlagenen Neuerungen für den Vorstand einen nicht geringen Kostenfaktor dar. Was nun? Sollen/müssen wir? Sofort?...

Es ist Robert zu verdanken, dass wir alle Vorschläge seines Teams möglichst zeitnah genehmigt haben: Er versteht es nämlich exzellent, uns auf den Weg in die ständig neue digitale Welt mitzunehmen, weil er den Verband gut kennt, gerne vernetzt, sein Herz klar auch für die Sachsen schlägt, Neues zu wagen ihn reizt und er sehr charmant mitreißen kann.

Ein großer Gewinn für unseren Verband!