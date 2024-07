Online-Angebot zum Großen Sachsentreffen: WebApp und Livestreams

WebApp mit Infos - Informationen zum Großen Sachsentreffen vom 2.-4. August in Hermannstadt finden Sie nicht nur im Programmheft, sondern auch in der WebApp unter siebenbuerger.de/sachsentreffen . In Kooperation mit dem Siebenbuergenforum wurden alle Veranstaltungen des Treffens und des Rahmenprogramms in der Termindatenbank von Siebenbuerger.de veröffentlicht.

Eine informative WebApp zum Sachsentreffen finden Sie unter www.siebenbuerger.de/sachsentreffen.

Livestreams

Freitag, 2. August

Samstag, 3. August

Sonntag, 4. August

Die WebApp bietet eine chronologischen Auflistung dieser Veranstaltungen und stellt die Veranstaltungsorte auf einem Stadtplan dar. Wenn Sie einen Termin oder Ort anklicken, dann erhalten Sie eine Detailansicht mit weiterführenden Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit, diese zu Ihrem Terminkalender hinzuzufügen. Wenn die Freigabe des aktuellen Standortes im Smartphone aktiviert ist, wird auch die ungefähre Entfernung angezeigt und ein Link zur Navigation via Google Maps angeboten.Die WebApp wird direkt in Ihrem Internet-Browser ausgeführt und erfordert keine separate App-Installation. Sie können Sie gerne zum Startbildschirm des Handys hinzufügen, damit sie stets griffbereit ist.Das Sachsentreffen können Sie auf YouTube und Facebook live miterleben. Die Höhepunkte am Großen Ring wie der Trachtenzug und das Peter-Maffay-Konzert werden live gestreamt. Ebenso die Festveranstaltung mit Präsentation der Ausstellung „800 Jahre Andreanum“ im Thalia-Saal, sowie der Gottesdienst und die Konzerte am Großen Ring und in der Stadtpfarrkirche.Folgende Veranstaltungen sind für den Livestream geplant (eventuelle Änderungen werden auf der Startseite von Siebenbuerger.de und in der WebApp aktualisiert).10.00 - 17.30 Internationale Siebenbürgisch-Sächsische Volkstanzveranstaltung (ITV)19.00 - 23.00 Konzerte am Großen Ring mit Trio Saxones Plus und Combo Band10.00 - 11.00 Trachtenzug11.00 - 12.00 Begrüßung, Grußworte und Verleihung des Ehrensterns der Föderation12.00 - 15.30 Volkstänze und Blasmusik15.30 - 17.30 Festveranstaltung, Präsentation der Ausstellung „800 Jahre Andreanum“, Verleihung der Honterusmedaile19.00 - 20.00 Konzert „Hexenszenen“, ein siebenbürgisches Melodram20.00 - 23.00 Konzert Highlife, Traunsound und Rocky 510.00 - 11.30 Gottesdienst19.30 - 20.00 Konzert mit Melody & Freunde (Vorprogramm)20.00 - 21.30 Konzert Peter Maffay