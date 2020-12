Spät, aber immerhin, spricht der Verband dieses Nadelöhr in der Umsetzung der Gesetze 130/2020 und 232/2020 an der Quelle an. Selbst das im Gesetz angelegte Ansinnen, Betroffene und ihre Nachkommen mögen nachweisen, was eine konzertierte, militärich organisierte Aktion des rum. Staates war, die Deportation und die Rückführung, nach 3,4,5,6 Jahren, ist unverschämt! Weil alle rum, Behörden mauern, sie seien nicht zuständig, hätten keine Daten! Wie bitte? Es wurden rum. Bürger ausgehoben und an ein anderes Land zur Zwangsarbeit ausgeliefert! Ohne eigene Schuld der Betroffenen! Das Gleiche auch bei der "Repatrierung", wieder über staatl. Grenzen, wieder zentral organisiert.Hoffe nur, dass nicht eine bilaterale Arbeitsgruppe gegründet wird,..die sich Zeit läßt, wie das so ist bei Arbeitsgruppen!