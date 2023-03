Zitat: „Grundsätzliche Diskussion über die Identität angeregt

Dr. Bernd Fabritius … Der Bund sei gerade dabei, die Förderrichtlinien zu ändern. Vor diesem Hintergrund regte Fabritius an, eine „Identitätsoffensive“ zu starten. In eine grundsätzliche Diskussion zum Thema „Wie führen wir das Siebenbürgisch-Sächsische in die Zukunft“ sollte auch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien einbezogen werden.“



Dazu sei gesagt, dass die Diskussion zum Thema Identität bei den Siebenbürger Sachsen in neuer Umgebung (Deutschland), eine schon über 10 Jahre in die Vergangenheit gehende intensive Debatte ist.

Diese Diskussion hat vielleicht nicht in jeder Kreisgruppe in dem Maße offen stattgefunden.

In der Kreisgruppe München jedenfalls, wurde nach der Mitgliedervollerhebung im Oktober 2012 (Ergebnisse bei der Tagung der Kreisgruppenvorsitzenden in Lichtenfels am 11.11.2013 vorgetragen), u. A. ein Stammtisch mit dem Motto „Lederhose und Sächsisches Hemd“ in München am Marienplatz ins Leben gerufen.

An den monatlichen Treffen, die über mehrere Jahre stattgefundenen haben, wurden Filme mit Bezug auf das Thema Siebenbürgen und Auswanderung vorgeführt und anschließend diskutiert, es gab Vorträge, Diskussionsabende, Treffen mit verschiedenen Gästen, die einen Bezug zu Rumänien und Siebenbürgen haben.



Als Fazit kann ich sagen, dass es wünschenswert ist, das Thema „Identität als Siebenbürger Sachsen“, vor allem bei der heranwachsenden Generation, als „Regelthema“ einzuplanen.

Es gibt sehr wertvolle Erkenntnisse, die beispielsweise das ZfTI (Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung) beim Thema Integration (in zweiter und dritter Generation) gewonnen hat.

Das Thema „Identität“ spielt dabei sehr oft eine zentrale Rolle.