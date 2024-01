Leider kennen die meisten AfD-Wähler das Programm der AfD gar nicht. Ich habe es auch nicht gelesen, aber wenn man unabhängige Medien aufmerksam konsumiert, z.B. BR 2 hört, erfährt man, dass die AfD gegen den Mindestlohn und gegen Subventionen der Landwirtschaft ist, Frauenrechte nicht schätzt, Homosexuelle ablehnt, alle Zuwanderer, die nicht genügend angepasst sind (wer definiert das?-denn bei ihnen geht es nicht um Integration, sondern Assimilation), aus Deutschland entsorgen will und dass es öffentliche Statements, die auf Echtheit überprüft worden sind, gibt wie:

"Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte" (A. Weidel, in sueddeutsche.de)

"...Wer Homosexualität auslebt, dem droht dafür eine Gefängnisstrafe...Das sollten wir in Deutschland auch machen!"

(M. G., Referent von Dr.C.B., in sueddeutsche.de)

"Wir sollten eine SA gründen und aufräumen!" (A. G., in tagesspiegel.de)

"Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote. Frauen, Kinder. Mir egal. Es wäre so schön. Ich will auf Leichen pissen und auf Gräbern tanzen...!" (H.M. in spiegel.de) usw., die Liste solcher Zitate ist länger.



Wer als Wutbürger/in bisher diese Partei als Alternative gut gefunden hat zu was auch immer, was nicht so klappt, wie man es sich wünscht, macht sich vielleicht doch auch einige Gedanken, ob Politiker/innen mit so einer Gesinnung uns eine Verbesserung in Deutschland bringen würden...