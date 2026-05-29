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Bernd Fabritius: „Im Heute wirken und Zukunftsperspektiven für die kommenden Generationen schaffen“
Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, hat bei der Eröffnung des Heimattages in Dinkelsbühl die Siebenbürger Sachsen als starke Gemeinschaft gewürdigt, die ihr kulturelles Erbe bewahrt und zugleich Verantwortung für die Zukunft übernimmt. In seinem Grußwort am 23. Mai im Schrannen-Festsaal betonte Fabritius die Bedeutung des generationenübergreifenden Engagements sowie die Arbeit und Mitwirkung am Heimattag der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen, die in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen begehen. Der Bundesaussiedlerbeauftragte hatte tags zuvor am ersten Sudetendeutschen Tag in Brünn in Tschechien teilgenommen. Sowohl von dort als auch vom Heimattag in Dinkelsbühl gingen „unglaublich wichtige Zeichen europäischer Friedenspolitik“ aus, sagte Fabritius. Er dankte Rumänien, das ab sofort die Entschädigungszahlungen für politische Opfer, die in Deutschland leben und hier krankenversichert sind, ohne zehnprozentigen Abzug leistet. Fabritius’ Ansprache wird ungekürzt wiedergegeben. mehr...
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Artikel wurde 2 mal kommentiert.
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1 • RiaKraus schrieb am 29.05.2026, 16:32 Uhr:Persönliche Danksagung
Mit großer Freude und tiefer Anerkennung möchte ich Dr. Bernd Fabritius meinen herzlichen Dank aussprechen – nicht nur für seine eindrucksvolle Ansprache beim 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, sondern vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz und den entscheidenden Erfolg bei der Aufhebung des zehnprozentigen Abzugs von Sozialleistungen aus Rumänien für alle Berechtigten, die in Deutschland wohnen und hier krankenversichert sind.
Dass diese lange ersehnte und erfreuliche Nachricht ausgerechnet zu Pfingsten, anlässlich unseres 76. Heimattages in Dinkelsbühl, verkündet werden konnte, macht diesen Moment für mich in besonderer Weise unvergesslich. Es war ein starkes Zeichen von Gerechtigkeit, Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber allen Betroffenen.
Mein besonderer Dank gilt auch dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni sowie dem gesamten Verband, die mit Beharrlichkeit, Sachkenntnis und großem Engagement maßgeblich dazu beigetragen wichtige Anliegen voranzubringen. Ein großer Dank geht zudem an Michael Schmidt, Vorsitzender der M&V Schmidt Stiftung, für seine verlässliche Unterstützung und seine langjährige fördernde Rolle, ohne die vieles in dieser Form nicht möglich wäre.
Dank und Anerkennung gebühren ebenso der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und dem Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die mit ihrer engagierten Arbeit und ihrem Einsatz wesentlich zum Gelingen dieses Heimattages beigetragen haben. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum!
Ich selbst war an diesem großartigen Heimattag in Dinkelsbühl dabei und bin noch immer tief beeindruckt von dem vielfältigen kulturellen Programm, der außergewöhnlichen Gemeinschaft und der freudvollen Atmosphäre. Inspirierende Begegnungen, Tanz und die Anwesenheit so vieler junger, engagierter Menschen haben dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Noch lange werde ich von den vielen so, so, schönen Eindrücken und Begegnungen von diesem Wochenende zehren und ich bin sehr dankbar, es in dieser Form miterlebt zu haben.
Es war ein Heimattag, der nicht nur unsere Traditionen gefeiert, sondern auch Zuversicht, Zusammenhalt und Perspektiven gestiftet hat. Dafür gebührt allen Beteiligten aufrichtiger Dank und höchste Anerkennung!
Herzliche Grüße
Ria Kraus
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2 • ingenius mobile schrieb am 29.05.2026, 22:27 Uhr (um 22:33 Uhr geändert):Ich lade Interessierte herzlich zur ergebnisoffenen, politischen, kritischen Diskussion des Beitrags von Dr. Bernd Fabritius,
in die gepflegte und sauber administrierte Facebook-Gruppe
"ZUKUNFTSBILD-2050_Siebenbuerger-SACHSEN" ein.
#Klarnamen #Profilfoto #AdministrationNachNachvollziehbarenRegeln
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