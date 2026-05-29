1 • RiaKraus schrieb am 29.05.2026, 16:32 Uhr:

Persönliche Danksagung



Mit großer Freude und tiefer Anerkennung möchte ich Dr. Bernd Fabritius meinen herzlichen Dank aussprechen – nicht nur für seine eindrucksvolle Ansprache beim 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, sondern vor allem für seinen unermüdlichen Einsatz und den entscheidenden Erfolg bei der Aufhebung des zehnprozentigen Abzugs von Sozialleistungen aus Rumänien für alle Berechtigten, die in Deutschland wohnen und hier krankenversichert sind.



Dass diese lange ersehnte und erfreuliche Nachricht ausgerechnet zu Pfingsten, anlässlich unseres 76. Heimattages in Dinkelsbühl, verkündet werden konnte, macht diesen Moment für mich in besonderer Weise unvergesslich. Es war ein starkes Zeichen von Gerechtigkeit, Verbundenheit und Wertschätzung gegenüber allen Betroffenen.



Mein besonderer Dank gilt auch dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni sowie dem gesamten Verband, die mit Beharrlichkeit, Sachkenntnis und großem Engagement maßgeblich dazu beigetragen wichtige Anliegen voranzubringen. Ein großer Dank geht zudem an Michael Schmidt, Vorsitzender der M&V Schmidt Stiftung, für seine verlässliche Unterstützung und seine langjährige fördernde Rolle, ohne die vieles in dieser Form nicht möglich wäre.



Dank und Anerkennung gebühren ebenso der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und dem Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die mit ihrer engagierten Arbeit und ihrem Einsatz wesentlich zum Gelingen dieses Heimattages beigetragen haben. Herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Jubiläum!



Ich selbst war an diesem großartigen Heimattag in Dinkelsbühl dabei und bin noch immer tief beeindruckt von dem vielfältigen kulturellen Programm, der außergewöhnlichen Gemeinschaft und der freudvollen Atmosphäre. Inspirierende Begegnungen, Tanz und die Anwesenheit so vieler junger, engagierter Menschen haben dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht. Noch lange werde ich von den vielen so, so, schönen Eindrücken und Begegnungen von diesem Wochenende zehren und ich bin sehr dankbar, es in dieser Form miterlebt zu haben.



Es war ein Heimattag, der nicht nur unsere Traditionen gefeiert, sondern auch Zuversicht, Zusammenhalt und Perspektiven gestiftet hat. Dafür gebührt allen Beteiligten aufrichtiger Dank und höchste Anerkennung!



Herzliche Grüße



Ria Kraus