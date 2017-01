Hilfskomitee vor 70 Jahren gegründet - Vorstand der Gemeinschaft erörtert erste Vorhaben für 2017

Die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD (Hilfskomitee) wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. An dieses Jubiläum des Hilfskomitees, das am 6. Februar 1947 gegründet wurde, erinnerte Herta Daniel, die Bundesvorsitzende des Verbandes des Siebenbürger Sachsen in Deutschland, am 14. Januar 2017 auf Schloss Horneck in Gundelsheim bei der Vorstandssitzung der Gemeinschaft, die weiterhin unter der Kurzform Hilfskomitee bekannt ist.

Der Vorsitzende der Gemeinschaft, Prof. Dr. Berthold Köber, begrüßte die Bundesvorsitzende erstmals bei einer Vorstandssitzung des Hilfskomitees. Beide Vorsitzende gehören dem jeweils anderen Verein mit Stimmrecht im Vorstand an, was die guten Beziehungen zwischen beiden in den letzten Jahrzehnten unterstreicht, ganz anders als die doch sehr schwierigen Beziehungen, die es in der Vergangenheit auch gegeben hat. Nach einem geistlichen Wort von Hans Schneider stellte Herta Daniel den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vor, der der größte Verein der Siebenbürger Sachsen heute ist und dementsprechend auch ein sehr weites Spektrum der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaftsarbeit abdeckt.In seinem Tätigkeitsbericht ging Prof. Dr. Köber auf die Termine der letzten Zeit ein. Dazu zählen seine Teilnahme an der Tagung des HOG-Verbandes und des Heiligenhofs in Bad Kissingen, an der Heimattagausschusssitzung und Bundesvorstandssitzung des Verbandes in München, des Kulturrates in Gundelsheim oder die Landeskirchenversammlung in Hermannstadt.Das Hilfskomitee wird sich auch am Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin vom 25. bis 28. Mai 2017 beteiligen, wo es am Stand des Konvents der mittel- und südosteuropäischen evangelischen Kirchen und am Stand der Evangelischen Kirche in Rumänien (EKR) unterstützen wird. Beim Projekt „12 Apfelbäumchen“ der EKR wird sich das Hilfskomitee an der Veranstaltung in Krakau am 13. und 14. Mai 2017 beteiligen sowie an der Wirkungsstätte von Honterus in Basel vom 7. bis 8. April 2018 eine Veranstaltung in Eigenregie durchführen. Weiterhin nimmt das Hilfskomitee an der Mitgestaltung des Evangelischen Kirchentags in Kronstadt vom 29. September bis 2. Oktober 2017 teil, eine Beteiligung, die aber auch kritisch begleitet wird, da die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Veranstaltern wesentlich besser gestaltet werden könnte.Ein großer Dank des Vorstandes ging an die Geschäftsführerin Rosemarie Weber, die mit viel Akribie die Finanzen der Gemeinschaft führt und den Jahresabschluss 2016 vorstellte. Festgestellt wird das leider zurückgehende Spendenaufkommen in den letzten Jahren; nur mit diesen Spenden ist es jedoch der Gemeinschaft erst möglich, sich vielfältig einzusetzen. Auch die Zahl der Mitglieder ist leicht auf 446 zurückgegangen. Weitere Themen der Vorstandssitzung waren das Haus Lukas im ungarischen Sajtoskal, dass eine bessere Auslastung haben könnte, die Reise der Siebenbürgischen Kantorei nach Siebenbürgen im August 2017 und die Mithilfe bei der Gestaltung der Seite "Kirche und Heimat" in der Siebenbürgischen Zeitung. Die nächste Vorstandssitzung findet voraussichtlich am 8. Juli 2017 in Nürnberg statt.

Rainer Lehni