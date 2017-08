21. August 2017 Druckansicht | Empfehlen

Die Heimat lebt in Liedern weiter ...

Nach jahrelangen Recherchen und Forschungen hat die französische Mezzosopran-Sängerin Isabelle Kusari ein musikalisches, poetisches und historisches Programm über die Kultur und die Geschichte der ehemaligen deutschen Provinzen und Siedlungsgebiete zusammengestellt. Einen Teil dieser Werke präsentierte die Sängerin schon am 17. Juni 2016 in Düsseldorf und am 24. Juni 2017 in Hemer. Eine weitere Darbietung ist nun für den 26. August 2017 beim Tag der Heimat in Iserlohn geplant.

Das Programm von Isabelle Kusari mit Liedern, Gedichten und Geschichten fand großen Zuspruch ubeim Publikum. Diese Kulturschätze aus Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Ostbrandenburg, Schlesien, dem Sudetenland sowie aus dem deutschen Siedlungsgebiete im Baltikum, in Siebenbürgen und anderen Regionen Südosteuropas umfassen Kunstlieder, christliche Lieder, Volkslieder, historische Lieder, Heimatlieder, humorvolle Lieder, Naturlieder, ausgewählte Gedichte und vieles mehr.



Die französische Mezzosopran-Sängerin Isabelle Kusari gestaltet den Tag der Heimat in Iselohn mit.



Schlagwörter: Konzert, Tag der Heimat, Heimatlieder

