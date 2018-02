11. Februar 2018 Druckansicht | Empfehlen

Marie Bokesch gestorben

Am 3. Januar starb in Youngstown/Ohio Marie Bokesch, Witwe des langjährigen (1985-1997) Präsidenten der Alliance of Transylvanian Saxons (ATS), Michael H. Bokesch.

Ihre aus Waltersdorf stammenden Eltern waren erst wenige Tage in den USA, als Marie Pfingsgraff am 4. Juli 1922 geboren wurde. Die Familie ließ sich in Youngstown/Ohio nieder. Im dortigen Branch (Kreisgruppe) war Marie ebenso Mitglied wie im Concordia-Chor. Mit ihrem Mann besuchte sie die siebenbürgischen Heimattage in den USA, Kanada, Österreich und Deutschland und nahm an Föderationsreisen nach Österreich (1988) und Siebenbürgen (1991) teil.

Schlagwörter: USA, ATS, Nachruf, Föderation

