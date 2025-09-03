



3. September 2025

Alt-Präsident Ion Iliescu mit 95 verstorben

Bukarest – Nach zweimonatigem Aufenthalt im Krankenhaus des Innengeheimdienstes SRI ist der frühere rumänische Staatschef Ion Iliescu am 5. August im Alter von 95 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Er hatte wie kaum eine andere politische Figur die Ereignisse um den gewaltsamen Sturz des kommunistischen Diktators Nicolae Ceaușescu und die ersten Jahre nach der Wende geprägt.





Iliescu war drei Mal Präsident von Rumänien. Im Mai 1990 gewann er die ersten postkommunistischen Wahlen. Ein zweites Mandat folgte 1992. Vier Jahre später unterlag er bei den Präsidentschaftswahlen gegen Emil Constantinescu. 2000 trat er seine dritte Amtszeit an. Besonders in diesen letzten Jahren seiner politischen Karriere setzte sich Ion Iliescu deutlicher für die Nähe zur EU und NATO ein. Der 1930 in Olteniţa geborene Ion Iliescu war lange Jahre Mitglied der kommunistischen Nomenklatura und Kreissekretär der Partei in Temeswar und Jassy, wo er als vergleichsweise liberaler Funktionär auftrat. Er fiel später in Ungnade und wurde ins Abseits gedrängt. Im Dezember 1989 übernahm Ion Iliescu die Macht, doch die Staatsanwaltschaft hielt ihn verantwortlich für viele Tote und Verletzte nach der Flucht von Nicolae Ceaușescu aus Bukarest und führte seit Jahren ein Verfahren gegen ihn und weitere Personen unter dem Verdacht auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vorwürfe wurden auch wegen der sogenannten Mineriade im Juni 1990 erhoben, als Bergarbeiter aus dem Schiltal seinem Aufruf folgten und in Bukarest zahlreiche Menschen brutal misshandelten.Iliescu war drei Mal Präsident von Rumänien. Im Mai 1990 gewann er die ersten postkommunistischen Wahlen. Ein zweites Mandat folgte 1992. Vier Jahre später unterlag er bei den Präsidentschaftswahlen gegen Emil Constantinescu. 2000 trat er seine dritte Amtszeit an. Besonders in diesen letzten Jahren seiner politischen Karriere setzte sich Ion Iliescu deutlicher für die Nähe zur EU und NATO ein. ADZ

Schlagwörter: Rumänien, Politik, Nachruf

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.