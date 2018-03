28. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Siebenbürgisches Tennisturnier in Dinkelsbühl

Liebe Tennisfreunde, es ist bald wieder so weit! Das traditionelle siebenbürgische Tennisturnier um den „Johann-Schuller-Pokal“ findet im Rahmen des Heimattages der Siebenbürger Sachsen am Pfingstsamstag, dem 19. Mai, ab 8.00 Uhr, in Dinkelsbühl statt.

Dazu sind alle Tennisbegeisterten eingeladen, unabhängig vom Können, Geschlecht oder Alter. Wichtiger Hinweis: Falls sich mehrere Kinder anmelden, wird ein gesondertes Turnier für sie organisiert. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Telefon: (09851) 6912, E-Mail: ionelpop2003 [ät] yahoo.de. Ionel Pop

