Senioren Open in Bad Kissingen

Bei den Senioren Open Bad Kissingen 2024 (DTB S-1) vom 17. bis 21. Juli in Bad Kissingen starteten 72 Seniorinnen in sieben und 151 Senioren in acht Altersklassen.

Hermann Klein spielt stets in den siebenbürgischen Farben, hier beim Mastersturnier 2024 in Oberhaching. Foto: privat

Das Turnier in Bad Kissingen ist eines der ranghöchsten (S1) Turniere für Senioren in Deutschland. Unter den Teilnehmern war auch unser Landsmann Hermann Klein aus Großau, Jahrgang 55, Mitglied im Verein GW Luitpoldpark München. Seine größten Tenniserfolge: Nr. 3 in Deutschland in der Altersklasse Herren 60, Nr. 13 in der Weltrangliste in der Altersklasse Herren 60, mehrmaliger Bayerischer Meister im Einzel und Doppel, Dritter bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften, H60-Sieger bei den Internationalen Rumänischen Meisterschaften 2019 in Mamaia, aktuell die Nr. 9 in der Deutschen Rangliste der Herren 65. Sein Outfit: Bei allen nationalen und internationalen Turnieren tritt er in den siebenbürgischen Farben Blau und Rot an. Er ist auch Teilnehmer beim Turnier in Hermannstadt anlässlich des Großen Sachsentreffens 2024. Wir wünschen ihm weiterhin Gesundheit und viel Erfolg bei den Turnieren.

KI