9. März 2019 Druckansicht

Vortrag über Hans Otto Roth in München

Einen Vortrag über Hans Otto Roth, den bedeutenden siebenbürgischen Politiker, hält der Historiker Dr. Konrad Gündisch am 20. März um 18.00 Uhr im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, in München.

Roth, 1890 in Schäßburg geboren, begann seine politische Karriere 1918, nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien. „Wir sind Deutsche und wollen es auch sein, sind aber gleichzeitig auch Bürger des rumänischen Staates, dem wir treu verbunden sind“, schrieb er kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt. Es erwartet uns ein Vortrag über ein erfülltes und zugleich tragisches Leben. Roth, 1890 in Schäßburg geboren, begann seine politische Karriere 1918, nach dem Anschluss Siebenbürgens an Rumänien. „Wir sind Deutsche und wollen es auch sein, sind aber gleichzeitig auch Bürger des rumänischen Staates, dem wir treu verbunden sind“, schrieb er kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges im Siebenbürgisch-Deutschen Tageblatt. Es erwartet uns ein Vortrag über ein erfülltes und zugleich tragisches Leben. Renate Kaiser Hans Otto Roth, 1922

Schlagwörter: Vortrag, München, Politiker, Geschichte, Siebenbürgen, Einladung

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.