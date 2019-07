UdV-Versammlung mit Bernd Fabritius

Der Vorsitzende des Bezirksverbandes Oberbayern der Union der Vertriebenen und Aussiedler (UdV), Andreas Orendi, lädt herzlich ein zur Bezirksversammlung mit Neuwahlen am Samstag, 20. Juli, um 11.00 Uhr im Haus der Vereine, Brünner Straße 7, 84478 Waldkraiburg.

Im Rahmen der Versammlung hält Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten sowie Präsident des Bundes der Vertriebenen (BdV), einen Vortrag zum Thema „Volksgruppen- und Minderheitenrechte in Europa“. Zu diesem Vortrag sind ausdrücklich auch Landsleute eingeladen, die keine UdV-Mitglieder sind.1. Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden Andreas Orendi; 2. Grußworte; 3. Rede Dr. Bernd Fabritius „Volksgruppen- und Minderheitenrechte in Europa“; 4; Diskussion; 5. Bildung eines Wahlausschusses; 6. Rechenschaftsbericht des Bezirksvorsitzenden; 7. Aussprache zum Rechenschaftsbericht; 8. Entlastung der Vorstandschaft; 9. Neuwahlen a) Bezirksvorsitzender, b) drei Stellvertreter, c) fünf bis sieben Beisitzer, d) ein Schriftführer und stellvertretender Schriftführer, e) sechs Vertreter und sechs Ersatzvertreter in die UdV-Landesversammlung; 10. Schlussworte; 11. Bayernhymne, Deutschlandlied; 12. Ende der Versammlung um ca. 13.30 Uhr.