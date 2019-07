Octavian Ursu gewinnt Bürgermeisterwahl in Görlitz

Der aus Bukarest stammende CDU-Abgeordnete im Sächsischen Landtag Octavian Ursu ist zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Görlitz gewählt worden.

Ursu erhielt im zweiten Wahlgang 55,2 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat von der AfD, der ehemalige Polizeibeamte Sebastian Wippel, kam auf 44,8 Prozent der Stimmen. Im ersten Wahlgang lag Wippel noch vorne. Ausschlaggebend für den Sieg des Christdemokraten Ursu war, dass die Kandidaten der Linken und der Grünen im zweiten Wahlgang nicht mehr antraten und für die Wahl Ursus warben.Der aus Bukarest stammende Musiker kam nach dem Studium der Musik und Pädagogik im Frühjahr 1990 nach Görlitz, wo er eine Stelle als Solo-Trompeter im Orchester des Musiktheaters antrat. Parallel studierte er an der Hochschule für Musik in Düsseldorf und schloss das Studium als Diplom-Musiker ab. Er heiratete eine Deutsche, nahm die deutsche Staatsbürgerschaft an und ist Vater von zwei Töchtern. Die Familie seines Schwiegervaters stammt aus Oberschlesien, Ursus Vater kam aus Siebenbürgen nach Bukarest.Innerhalb der CDU hat Ursu verschiedene Ämter inne, wurde in den Stadtrat und 2014 in den Landtag gewählt. Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands in Sachsen, hat 70000 Einwohner, im Stadtrat hat die AfD ein Drittel der Sitze inne.

Banater Post