Ricky Dandel in Kronstadt, Dinkelsbühl und Hermannstadt

Die 19. Ausgabe des internationalen Musikfestivals „Goldener Hirsch“ (Cerbul de Aur) findet vom 22. bis 25. August auf dem Marktplatz in Kronstadt statt. Ricky Dandel, der beim Musikfest schon fünf Mal moderiert hat, sitzt nun erstmals in der Jury und wird die Preisträger unter den zwölf Musikern aus zehn Ländern mitbestimmen. Ihnen winken Preise in Höhe von insgesamt 55.000 Euro. Erfahrung als Juror hat Ricky bereits bei anderen internationalen Festivals sammeln können, 1996 sogar als Vorsitzender der Jury beim Internationalen Musikfestival in Vilnius, Litauen.

Elvin Dandel wird das Musikfestival "Goldener Hirsch" in Kronstadt zum zweiten Mal moderieren. Foto: TVR

Ricky Dandel wird in diesem Herbst zwei Mal vor seinen siebenbürgischen Fans auftreten: in dinkelsbühl und Hermannstadt. Foto: Ovidiu Matiu

Im Laufe seines 51-jährigen Bestehens war das Musikfestival „Goldener Hirsch“ in Kronstadt (Brașov) immer wieder der Auftakt für erstaunliche Karrieren, etwa von Roy Black, dem deutschen Superstar, oder von Weltstars wie Julio Iglesias und Christina Aguilera. Weitere Musiker wie Tom Jones, Connie Francis, Ray Charles, Scorpions, Pink, Joe Cocker, Udo Jürgens und viele andere verliehen dem „Goldenen Hirsch“ unvergesslichen Glanz. Man kann nur gespannt sein, ob nicht auch dieses Jahr vielleicht ein zukünftiger Superstar dabei ist.Rickys Sohn Elvin Dandel wurde von den Organisatoren zum zweiten Mal als Moderator des namhaften Festivals verpflichtet. Bereits 2008 hatte er als Moderator souverän durch die vier Abende des „Goldenen Hirschs“ geführt und wird nun nach zwei Ausgaben, die dazwischen liegen, 2019 erneut auf der Bühne stehen und die Shows moderieren. Dass er das Metier beherrscht, hat Elvin Dandel als Musiker und Moderator bei vielen anderen internationalen Festivals überzeugend unter Beweis gestellt.Als Sänger wird Ricky Dandel in diesem Jahr zwei Auftritte vor seinen siebenbürgischen Fans bestreiten. Beim Hermannstädter Treffen amin Dinkelsbühl bietet Ricky Dandel, gebürtiger Hermannstädter, mit seiner Band ab 20.00 Uhr ein Konzert in der Schranne.Zum 50-jährigen Jubiläum der deutschsprachigen „Akzente“-Sendung des Rumänischen Fernsehens TVR und zum 30-jährigen Bestehen des Deutschen Forums singt Ricky Dandel amwieder im Thalia Saal in Hermannstadt.Ricky Dandel war bereits seit den Anfängen der deutschen Fernsehsendung im Jahr 1969 mit dabei und ist dieser über die Jahre hinweg treu geblieben. Auch viele rumänische Fernsehzuschauer verbinden die deutsche Fernsehsendung mit dem Namen des Künstlers: Das ist Ricky Dandel, der Hermannstädter Sachse aus der deutschen Sendung.Bei der Festveranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der deutschsprachigen Fernsehsendung „Akzente“ und dem 20-jährigen Bestehen des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien war Ricky Dandel 2009 ebenfalls im Thalia Saal in Hermannstadt aufgetreten und für sein langjähriges Mitwirken gewürdigt worden.Im Herbst 2018 feierte Ricky Dandel sein 50-jähriges Bühnenjubiläum im Rahmen mehrerer Fernsehauftritte sowie bei Konzerten im Frecker Brukenthalschloss sowie in Bukarest – eines davon in der Sala Palatului – und einem Gastauftritt beim „Goldenen Hirsch“ in Kronstadt.

sb