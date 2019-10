Burzenländer Blaskapelle spielt beim Jubiläumfest in Üttingen

Die Burzenländer Blaskapelle tritt am 5. und 6. Oktober beim 50-jährigen Jubiläum des Aalbachtaler Musikvereins in Üttingen bei Würzburg auf. Der Aalbachtal Express spielt seit sechs Jahren als eine der beliebtesten Kapellen beim Kronstädter Oktoberfest und hat die befreundete Burzenländer Blaskapelle nun eingeladen, das Jubiläumsfest in Üttingen mitzugestalten.

Die Burzenländer Blaskapelle unter der Leitung von Vasile Glava. Fotoarchiv: Cristian Macedonschi

Programm des Jubiläumsfestes der Aalbachtaler in Üttingen

„Ich bin sehr froh und zugleich auch stolz, dass unsere Blaskapelle zur Jubiläumsveranstaltung der Aalbachtaler eingeladen wurde“, freut sich der Kronstädter Stadtrat Cristian Macedonschi im Gespräch mit der Siebenbürgischen Zeitung. Eine besondere Rolle spiele dabei Matthias Roos, langjähriges Mitglied der Aalbachtaler und ehemaliger Leiter der Bläserklassen im Nordbayerischem Musikbund. Vor fünf Jahren sei Roos zum Wahlkronstädter geworden und seit diesem Jahr unterrichte er sogar als Musiklehrer an der Honterusschule. Zusammen mit Matthias Roos startet Cristian Macedonschi als Vertreter des Deutschen Forums in Kronstadt und Vorsitzender des Elternbeirates der Honterusschule das Projekt „Jugendblasskapelle des Honterus Gymnasiums“. Das Projekt soll eine alte Tradition mit neuen Leben füllen und gleichzeitig für Nachwuchs für die Burzenländer Blaskapelle sorgen. „Für dieses Projekt suchen wir noch jegliche Unterstützung, sowohl finanziell als auch mit Instrumenten für die Kinder und Jugendlichen“, wirbt Cristian Macenonschi für das Vorhaben.Gegründet wurde die Burzenländer Blaskapelle 1991 von Professor Ernst Fleps, der ebenfalls Musiklehrer an der Honterusschule war. Seit 2010 leitet Vasile Glăvan die Musikanten. Die Blaskapelle wird vom Demokratischen Forum der Deutschen in Kronstadt finanziert und unterstützt. Sie ist fester Bestandteil aller Feste der Siebenbürger Sachsen in Kronstadt und im Burzenland, seit 2009 fungiert sie als offizielle Blaskapelle des Kronstädter Oktoberfestes (siehe Bericht in der SbZ Online ). Weitere Informationen über die Blaskapelle auf der Homepage auf der Internetseite des Deutschen Forums aus Kronstadt 18.00 Uhr - Platzkonzerte: katholische Kirche, evangelische Kirche, Lindenweg (Spielplatz), Schnecke (bei Bedarf)Aalbachtalhalle: Warm-Up mit Gastkapellen, anschließend Party mit dem Aalbachtal-Express und Aalbachtalern mit Gästen von nah und fern. Eintritt frei bis 21.00 Uhr.10.00 Uhr - Festgottesdienst in der Aalbachtalhalle Uettingen unter Beteiligung des Männergesangvereins 1882 Uettingen e.V.ab 11.00 - Mittagessen vom Fränkischen Landgasthof13.30 Uhr - Großer Jubiläums-Festzug „50 Jahre Aalbachtaler“14.00 Uhr - Festbetrieb in der Aalbachtalhalle mit Gastkapellen15.00 Uhr - Begrüßungsreden16.45 Uhr - Burzenländer Blaskapelle aus Kronstadt spielt als Gastkapelle.18.00 Uhr - Aalbachtaler Ehemaligen-Kapelle19.30 Uhr - Triefensteiner Musikanten sorgen für gute Stimmung.