30 Jahre nach dem Umsturz: Aufruf an die Hobbyfotografen

Für eine Bilderserie der nächsten Ausgabe des RTI-Magazins sucht Såksesch Radio Transsylvania International (RTI) Bilder, die kurz vor der Ausreise oder nach der Ankunft in Deutschland gemacht wurden.

Falls ihr zu Weihnachten gemeinsam mit der Familie die alten Bilderalben durchblättert, findet ihr vielleicht das eine oder andere gelungene Bild mit hoher symbolischer Wirkung für euch!Der ein letztes Mal aufgeräumte Bauernhof, am Bahnhof auf den gepackten Koffern, ein letztes Winken, ein Tier, welches ihr zurücklassen musstet, „die alte Dacia“, die ihr dem Nachbarn verkauft habt, ein Bild vom Grenzübertritt, falls ihr mit dem Auto weggefahren seid, oder andere Bildmotive, die ihr damals vor der Ausreise auf Film gebannt habt.Eure Ankunft in Deutschland, die ersten Fotos im Auffanglager, der erste Spaziergang in der Innenstadt, das erste deutsche Bier, welches ihr euch vom Begrüßungsgeld vielleicht geleistet habt, euer erstes Auto, etc.All diese Bilder sind für unsere geplante Bilderreihe interessant! Falls hinter den Bildern noch eine spannende und interessante Geschichte steckt, teilt sie uns bitte auch mit, wir drucken diese gerne in unserem nächsten RTI-Magazin.Wir spielen mit dem Gedanken einen speziellen siebenbürgischen Kalender mit euren Bildern aufzulegen, falls wir genügend Material und eure Erlaubnis der Verwertung der Bilder erhalten. Beides, sowohl das RTI-Magazin als auch den Kalender, gibt es dann wie gewohnt beim RTI-Stand während des Heimattages in Dinkelsbühl. Das beste Bild erhält einen attraktiven Präsentkorb von Winklers Wurst! Sendet uns eure Fotos, gerne mit ein paar Zeilen dazu, an vorstand [ät] rti-radio.de.Das gesamte RTI-Team wünscht allen Hörern und den Lesern dieser Zeitung einen guten Rutsch ins neue Jahr.