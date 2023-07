Rudolf Girst fotografiert Siebenbürgen aus luftiger Höhe: Von Broos bis Draas, von Mediasch bis Kronstadt

Die Kirchenburgen und Kirchen, diese beeindruckenden Bauwerke, die unsere sächsischen Vorfahren hinterlassen haben, begeisterten Rudolf Girst als Fotografen bei seinen acht Reisen durch Siebenbürgen von 2011 bis 2022. Die letzte dieser Reisen offenbarte ihm die Möglichkeit, mithilfe einer Minidrohne aus luftiger Höhe die prächtigen Bauten und die Landschaft der Orte auf ganz neue Art und Weise zu erkunden. So entstand für dieses Jahr der Plan, auf einer neunten Siebenbürgenreise viele Orte und ihre Kirchenburgen nun auch aus der Luft zu fotografieren. Der ehrgeizige Plan sollte das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Sachsen in Südsiebenbürgen enthalten, von Broos bis Draas, von Mediasch bis Kronstadt. Wichtige Ziele waren die Kirchenburgen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören, und zwar Birthälm, Deutsch-Weißkirch, Keisd, Kelling, Tartlau und Wurmloch. Rudolf Girst berichtet.

Luftaufnahmen der UNESCO-Weltkulturerbestätten in Siebenbürgen im Juni 2023. Fotos: Rudolf Girst

Kirchenburgen im Unterwald im Juni 2023. Drohnenaufnahmen: Rudolf Girst

Kirchenburgen in der Umgebung von Hermannstadt im Juni 2023. Fotos: Rudolf Girst

Kirchenburgen in der Umgebung von Mediasch im Juni 2023. Fotos: Rudolf Girst

Kirchenburgen im Repser Land im Juni 2023. Fotos: Rudolf Girst

Das neue Titelbild des Foto-Vortrages von Rudolf Girst über die Kirchenburgen und Kirchen der Siebenbürger Sachsen

Die Reise in Begleitung meiner Ehefrau fand Anfang Juni statt, diesmal ohne das Anreisechaos, das uns letztes Jahr widerfuhr, als unser Flug nach Hermannstadt gestrichen wurde und wir mitternachts in Klausenburg ankamen (wir berichteten in der SbZ Online ). Diesmal lief alles reibungslos, von Memmingen kommend, landeten wir in Hermannstadt und starteten bei schönem Sommerwetter nach Übernahme des Mietautos gleich die erste Fotosafari in der näheren Umgebung von Hermannstadt. Wegen des naheliegenden Flughafens war es jedoch nicht möglich, die beeindruckende, renovierte Kirchenburg vonmit der Drohne zu fotografieren. Die ehemals sächsische Kirchenburg in(Ocna Sibiului), die Kirche und die mittelalterliche Bauernburg in, die Kirchenburgen inundwaren unsere nächsten fotografischen Ziele. Indurften wir uns die nächsten Tage bei den Abendspaziergängen die Altstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten mit vielen Touristen und Einheimischen teilen.Der folgende Reisetag führte uns in den Unterwald, zuerst in das Landlerdorf, dann nachzu der durch Vandalismus beschädigten Kirche und nach, wo unlängst die wuchtige Kirchenburg renoviert wurde. Inbeeindruckten die Ruine der Bergkirche und in der Dorfmitte der hohe Kirchturm, der auf dem Fundament einer Gräfenburg erbaut wurde. Überging es nach, wo die imposante Gräfenburg als UNESCO-Weltkulturerbestätte Besucher aus aller Welt empfängt. In der prosperierenden Industriestadt(Sebeş) sahen wir die besuchenswerte evangelische Kirche und am westlichen Ende des sächsischen Siedlungsgebietes in(Orăştie) eine Kirchenburg, in der neben der evangelischen die ungarisch-protestantische Kirche steht. Leider wurde dort mein Spaß am Fotografieren durch chaotisch anmutende Renovierungsarbeiten geschmälert. Bei der Rückfahrt nach Hermannstadt hinterließen die Kirchen inundeinen renovierungsbedürftigen Eindruck.Die nächste Tagesrundfahrt fing im Dorfan, das in wunderschöner Bergkulisse mit Bergkirche und Pfarrkirche gleich zwei Kirchen zu bieten hat. Die romanische Basilika der Bergkirche wurde Ende des 12. Jahrhunderts gebaut und könnte die wohl älteste erhaltene Kirche der Siebenbürger Sachsen sein. In der benachbarten Stadtbildet die unlängst renovierte Kirchenburg einen imposanten Blickfang im Stadtzentrum. Danach ging es ins Alttal nachundmit schönen, gut erhaltenen Kirchen und nach, mit Kirche und Brukenthal’scher Sommerresidenz, die im Auftrag Samuels von Brukenthal, des damaligen Gubernators von Siebenbürgen, errichtet wurde. Die Überfahrt aus dem Alt- in das Harbachtal offenbart an guten Tagen eine herrliche Sicht auf die Fogarascher Karpaten, die auf vielen Bildern den Hintergrund für die stolze Kirchenburg inbilden können – wegen sommerlicher Quellwolken leider nicht bei uns. Im Harbachtal fuhren wir überundzurück nach Hermannstadt. In Rothberg trafen wir diesmal den bekannten Pfarrer und Schriftsteller Eginald Schlattner leider nicht, was uns früher schon mal passiert ist.Die Weiterreise ging in das Kokelgebiet um Mediasch über, mit dem bekannten schiefen Kirchturm, und, dem Hauptort des früheren Schelker Stuhles. Inwaren Renovierungsarbeiten in vollem Gange und indie Kirchenburg als Museum zur Besichtigung geöffnet. In einem Seitental der Großen Kokel liegen die UNESCO-Weltkulturerbestätte, mit einer sehenswerten Kirchenburg, und, mit einer weiteren Kirche in schlechtem Zustand. Ingefiel uns die gut erhaltene Kirchenburg sehr und an unserem nächsten Aufenthaltsortwar am Wochenende einiges los mit Open-Air-Konzert, Touristen usw.Am folgenden Tag (es war orthodoxer Pfingstsonntag) ging es von Mediasch in das Kokelgebiet, zuerst entlang der Großen Kokel nach, wo am Berg eine Kirchenburg liegt, die von der HOG des Dorfes gepachtet wurde (ein Novum). Inwurde die renovierte evangelische Kirchenburg der rumänischen griechisch-katholischen Kirchengemeinde zur Nutzung überlassen. In(Blaj) konnten wir wegen des Pfingstgottesdienstes nur einen kurzen Blick in die sehenswerte Dreifaltigkeitskathedrale werfen, der dortigen griechisch-katholischen Bischofskirche. Im Tal der Kleinen Kokel sahen wir inundgut erhaltene Kirchenburgen, in(mit zwei sehenswerten Portalen) undhingegen Burgen mit sichtlichem Renovierungsbedarf. Abschließend fuhren wir in den „Katastrophentourismus“-Ort, wo 2003 der Chor mit Wehrgeschossen eingestürzt war.Die nächste Tagesfahrt nach Agnetheln führte uns zunächst im Tal der Großen Kokel zu den Kirchenburgen vonund, Letztere neu renoviert, was wir bei einem Besuch auch im Inneren feststellen konnten. In der UNESCO-Weltkulturerbestätte, steht in der Dorfmitte die frühere Bischofskirche, eine imposante Kirchenburg, mit vielen Türmen und teilweise sogar drei Ringmauern. Die Kirchenburgen vonundbeeindruckten uns sehr, gerade Letztere, die von Zisterzienser Mönchen gebaut und uns bei einem früheren Besuch liebevoll von Kurator Johann Schaas gezeigt wurde. Wenige Tage später erreichte uns die traurige Nachricht, dass der aus Fernsehen und Internet sehr bekannte Hansonkel verstorben war (siehe Nachruf in der SbZ Online ). Inundbekamen wir imposante Musterbeispiele siebenbürgischer Kirchenburgen zu sehen, mit vielen Türmen und mächtigen Ringmauern. Die Kirchenburgen vonund, mit typisch siebenbürgischen Wehrtürmen, wurden in den letzten Jahren renoviert und erstrahlen in neuem Glanz. Zum Abschluss des Tages besichtigten wir noch die Kirche vonVon Agnetheln nach Schäßburg, im oberen Teil des Harbachtales waren die Dörfer(der Geburtsort meiner Eltern),undweitere Stopps, wo die Minidrohne die Kirchenburgen fotografieren konnte. Inwurde die Kirche zum Museum mit Führung umfunktioniert, und insteht der höchste sächsische Dorf-Kirchturm, an dem die schon länger angekündigten Renovierungsarbeiten noch immer nicht begonnen wurden. Die Kirchenburg vonwurde noch fotografiert auf unserem Weg nach, wo die Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbestätte viele Touristen lockt. Die längst fälligen Renovierungsarbeiten am Stundturm trübten etwas meinen Spaß beim Fotografieren.Die Tagestour von Schäßburg in das Gebiet der Kleinen Kokel verlief übermit seiner dominanten Kirchenburg und, wo die vor ein paar Jahren desolate Kirche nun wiederhergestellt wird und Lehrlingen dazu dient, den Beruf des Restaurators zu erlernen. Die Kirchenburg insowie die Kirchen inundzeigten sich in gutem Zustand. Wieder im Tal der Großen Kokel angekommen, konnten wir ineine schöne Kirche bewundern, um danach in die große Gemeindezu fahren und nach, in einem Seitental gelegen. Vonging es auch in Seitentäler nachund. Zum Abschluss des Tages wurde noch die Kirchenburg vonfotografiert und der Abend in der Schäßburger Altstadt genossen.Die nächste Etappe ins Repser Land startete mit der beeindruckenden Kirchenburg vonmit ihren zwei Ringmauern und wo der Kirchturm leider schon erhebliche Mängel aufweist, obwohl erst 2013 renoviert. Die an der Hauptstraße gelegene UNESCO-Weltkulturerbestätteerfreut sich vieler Busse mit Touristen. Nicht minder sehenswert sind die etwas abgelegenen Kirchenburgen inund, und inlockt die Haferlandwoche jedes Jahr im August viele Gäste an. Nachbesuchten wir die Kirchenburg von, wo der Kirchturm nach den im Jahr 2016 aufgetretenen Schäden abgetragen wurde. Eindeutiger Touristenmagnet im Repser Land istmit der Kirchenburg und dem Dorfensemble als UNESCO-Weltkulturerbestätte. Wir hatten aber Glück, dass der bedeutendste Werbeträger des Dorfes, nämlich König Charles (schon als Prinz ein langjähriger Freund des Dorfes), einen Tag zuvor seinen Aufenthalt in Deutsch-Weißkirch beendet hatte. Die Kirchenburgen vonundwaren weitere fotografische Ziele, wie auch die Kirche vonmit dem renovierten Kirchenschiff. Die beeindruckende Kirchenburg vonhat zwei Ringmauern und bildete für uns das touristische Ende eines erfolgreichen Tages.Die Weiterfahrt aus dem Repser ins Burzenland führte uns zunächst übernachmit seiner stattlichen Kirchenburg am östlichen Rande des Königsbodens, des Siedlungsgebietes der Siebenbürger Sachsen.undwaren die letzten Orte im Repser Land, und dann ging es durch den Geisterwald ins Burzenland. Nach einem Stopp infolgtemit seiner mächtigen Kirchenburg, aber ohne den 2016 eingestürzten Kirchturm. Die Kirchenburgen inundbildeten den fotografischen Abschluss auf unserem Weg nachIm Burzenland standen die Besuche bei Verwandten und Freunden auf dem nun etwas weniger stressigen Programm. Von Zeiden aus waren wir nun unterwegs in der Kronstädter Gegend mit Fotostopps inund. Die Kirchenburgen inund, aber auch die UNESCO-Weltkulturerbestättemit ihrer beeindruckenden und ihrer Gestaltung einmaligen Kirchenburg sind immer wieder besuchenswerte Sehenswürdigkeiten. Ein von Touristen dominiertes Stadtzentrum fanden wir inin der Altstadt rund um die Schwarze Kirche vor.Die Etappe von Zeiden ins Fogarascher Land bescherte uns einen Tag mit unfreundlichem Wetter, das Fotografieren inoderwar trotzdem möglich. In(Hălmeag/Halmagy) besichtigten wir eine sehenswerte romanische Basilika, die unter dem Einfluss der Zisterzienser Mönche im 13. Jahrhundert gebaut wurde. Das ehemals sächsische Dorf im Repser Stuhl wird seit der Reformation von Ungarn evangelischen Glaubens bewohnt. Neben der Kirche kann man eine Büste von Sissi, der früheren österreichischen Kaiserin, bewundern. Bei der Weiterfahrt sahen wir ineine Kirche in äußerst schlechtem Zustand und inein Gotteshaus, das renoviert wurde.undwaren die letzen fotografierten Kirchenburgen im Fogarascher Land auf unserem Weg nach Viktoriastadt.Von dort führte unser letzter Reiseabschnitt über Agnetheln und das Harbachtal nach Hermannstadt. Schön waren unterwegs die Kirchenburgen inund, die Kirche inweniger. Schlecht sah auch die Kirche inaus im ruhigen, abgelegenen Kaltbachtal, wo auch die Kirchenburgen vonundliegen. Im Harbachtal sahen wir zum Abschluss die Kirchenburgen vonund. Das eingestürzte Deckengewölbe in der Kirche von Alzen konnten wir nicht besichtigen, sahen aber von außen die renovierungsbedürftige Kirche vonUnsere Rundfahrt durch Südsiebenbürgen dauerte etwas mehr als zwei Wochen, wir sind dabei über 1.900 km gefahren. Wir sahen Kirchen in gutem Zustand, viele renovierte oder in Arbeit sich befindende Kirchen. Leider mussten wir auch zahlreiche Kirchen in schlechtem, sehr bedenklichem Zustand erfahren. Der Erhalt und die Pflege aller Kirchen und Kirchenburgen werden auch in Zukunft ein schwieriges Thema bleiben.Diese neunte Siebenbürgenreise führte uns zu 124 Orten mit Kirchen der Siebenbürger Sachsen, wobei in 103 davon die Drohne aktiv war. Die neuen Bilder sind in meine Fotoshow über die Kirchenburgen eingeflossen, die eine Zusammenfassung aller Siebenbürgenreisen zeigt mit Kirchenburgen und Kirchen in 238 Orten, 112 davon mit Innenaufnahmen und 126 mit Drohnenfotos. Fünf Fotoshow-Varianten mit geografischer Anordnung oder mit alphabetischer Sortierung der Bilder, ein Film (mp4-Format) mit Chormusik untermalt und ein Fotobuch, sowie Fotos von allen neun Siebenbürgenreisen sind im Internet unter dieser Adresse zu sehen: http://rgirst.de/sbbg-kirchen.htm (die google-Suche „rgirst“ liefert diese Adresse auch). Ebenfalls unter dieser Adresse können der Film und die Bilder, insbesondere die faszinierenden Drohnenfotos, zu privaten Zwecken kostenlos heruntergeladen werden.Angeboten wird hiermit auch der Foto-Vortrag für Kreisgruppen oder HOGs. Bei Interesse bitte ich um Kontaktaufnahme per E-Mail: rudolf.girst [ät] gmx.de.

Rudolf Girst, München