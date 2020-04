Wie schütze ich mich vor Covid-19?

Covid-19 wird vor allem durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten, Sprechen, Küssen) und direkte Berührung mit kontaminierten Oberflächen verbreitet. Der jüngsten Studie zufolge kann das Virus auf bestimmten Oberflächen bei Temperaturen zwischen 3 und 17 Grad Celsius bis zu 17 Tagen überleben! Trockenheit, Hitze, UV- und Sonnenlicht zerstören den Virus schneller. Wichtig ist es, nicht mit kontaminierten Händen das Gesicht zu berühren: Eine Infektion kann über Augen, Nase und Mund erfolgen. Zu anderen Menschen sollte ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Hier einige Verhaltenstipps, zusammengetragen aus den Empfehlungen in verschiedenen Ländern:

• Knöpfe, Haltegriffe, Einkaufswagen können kontaminiert sein. Nicht mit den Fingerkuppen berühren, mit denen man sich unbewusst ins Gesicht fassen könnte. Türen mit Ellbogen aufstoßen. Knöpfe mit Fingergelenk drücken.• Waren mit Handschuhen oder Plastiktüte an den Händen berühren, dann entsorgen.• Aufpassen, wo man Telefon, Geldbeutel, Kreditkarte etc. ablegt!• Bargeld kann kontaminiert sein, lieber mit Karte zahlen.• Beim Heimkommen Schuhe, Schlüssel, Handtasche und Geldbeutel am Eingang lassen. Nichts anfassen und gleich Hände waschen. Dem Hund die Pfoten waschen.• Einkaufstasche, Plastiktüten und Verpackungen von Lebensmitteln/Waren, die von vielen Menschen angefasst wurden, unter der Dusche heiß abbrausen oder gleich entsorgen.• Brille, Handy, Bankomat- oder Kreditkarte, Auto-, Hausschlüssel etc. mit desinfizierendem Feuchttuch, Seife und Wasser oder Alkohol abwischen.• Vor eigenmächtigen Desinfektionsmaßnahmen mit UV-Licht-Geräten wird gewarnt, UV-Licht kann die Augen schwer schädigen. Desinfektion mit UV-Licht darf nur in Abwesenheit von Menschen und Tieren erfolgen.

NM