8. März 2022

Rumänien hebt die Corona-Einschränkungen weitgehend auf

Der Alarmzustand in Rumänien wird nicht über den 8. März hinaus verlängert. Dies gab Staatspräsident Klaus Johannis nach der Sitzung der für das Krisenmanagement in der Coronavirus-Epidemie Verantwortlichen bekannt, die am 4. März im Präsidialamt auf Schloss Cotroceni in Bukarest stattfand, meldet die Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ). Damit werden die Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie ab heute weitgehend aufgehoben.

Rumäniens Staatspräsident erklärte, dass der Alarmzustand nicht über den 8. März 2022 hinaus verlängert wird. Foto: presidency.ro Das rumänische Gesundheitsministerium werde die weiteren Entwicklungen beobachten und die konkreten Regeln nach dem 8. März bekannt geben.



Die Fallzahlen zeigen eine stark abnehmende Tendenz. Die fünfte Welle neige sich dem Ende zu, was auf die „effizienten Bekämpfungsmaßnahmen“ zurückzuführen sei, erklärte Klaus Johannis. Die zwei Jahre seit Beginn der Pandemie bezeichnete er als besonders schwierige Zeit, "die unser Leben grundlegend geändert" und zu 63.000 Todesopfern in Rumänien geführt habe. Das Staatsoberhaupt dankte dem medizinischen Personal für den Einsatz und den Bürgern für die Einhaltung der Hygieneregeln. Es sei wichtig, sich weiter impfen zu lassen und sich zu schützen, „da wir wahrscheinlich auch künftig mit dem Virus leben müssen“, zitiert das Nachrichtenportal



In den letzten 24 Stunden wurden in Rumänien 3.188 Neuinfektionen verzeichnet, 17 Landeskreise sind nicht mehr im roten Szenario. 5.053 Corona-Patienten sind in Krankenhäusern interniert, 750 davon auf Intensivstationen, meldet die Das rumänische Gesundheitsministerium werde die weiteren Entwicklungen beobachten und die konkreten Regeln nach dem 8. März bekannt geben.Die Fallzahlen zeigen eine stark abnehmende Tendenz. Die fünfte Welle neige sich dem Ende zu, was auf die „effizienten Bekämpfungsmaßnahmen“ zurückzuführen sei, erklärte Klaus Johannis. Die zwei Jahre seit Beginn der Pandemie bezeichnete er als besonders schwierige Zeit, "die unser Leben grundlegend geändert" und zu 63.000 Todesopfern in Rumänien geführt habe. Das Staatsoberhaupt dankte dem medizinischen Personal für den Einsatz und den Bürgern für die Einhaltung der Hygieneregeln. Es sei wichtig, sich weiter impfen zu lassen und sich zu schützen, „da wir wahrscheinlich auch künftig mit dem Virus leben müssen“, zitiert das Nachrichtenportal Hotnews den Staatspräsidenten.In den letzten 24 Stunden wurden in Rumänien 3.188 Neuinfektionen verzeichnet, 17 Landeskreise sind nicht mehr im roten Szenario. 5.053 Corona-Patienten sind in Krankenhäusern interniert, 750 davon auf Intensivstationen, meldet die ADZ

Schlagwörter: Rumänien, Corona, Politik, Medizin, Gesundheit, Johannis

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.