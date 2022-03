Heimattag 2022 rückt näher

Endlich wieder ein richtiger Heimattag, live und vor Ort in Dinkelsbühl – daran arbeitet der Heimattagausschuss derzeit intensiv. Bei seiner Zusammenkunft am 3. März, drei Monate vor Pfingsten, wurden die Planungen weiter vorangetrieben.

Dabei sein ist alles beim Fest der Generationen: Das junge Mädchen genießt sichtlich den Trubel des Trachtenumzugs beim Heimattag 2019 in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

An der von Organisationsreferent Horst Wellmann geleiteten vierstündigen Präsenzsitzung auf Schloss Horneck, bei der einige Ausschussmitglieder online zugeschaltet waren, nahmen neben dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni unter anderen auch Vertreter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Carl Wolff Gesellschaft, des HOG-Verbandes sowie der Stadt Dinkelsbühl teil. Die Verantwortlichen erörterten diverse organisatorische Fragen und den Programmablauf des 72. Heimattags, den der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland vomveranstaltet. Mitausrichter ist die Regionalgruppe Hermannstadt-Harbachtal des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften (HOG).Nach wie vor bleibt das Infektionsgeschehen ein bestimmender Faktor für die Heimattagorganisatoren, die gegenwärtig allerdings zuversichtlich sind, dass die Großveranstaltung in weitgehend gewohnter Weise ablaufen kann, unter Berücksichtigung der Anfang Juni geltenden Hygiene- und Sicherheitsregeln. Die Besucher müssen daher auf keinen der bewährten wie beliebten Programmpunkte verzichten. Das gilt für die feierliche Eröffnung wie für den Trachtenumzug, die Festkundgebung, Ausstellungen, Preis verleihungen, Pfingstgottesdienst, ­Jugendzeltplatz, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Sportturniere u.a.m. Politische Prominenz ist auch garantiert. So spricht bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), und in der Eröffnungsveranstaltung am Samstag m Schrannen-Festsaal Heiko Hendriks (CDU), Beauftragter des Landes Nordrhein-Westfalen für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern. Der Preis für das Festabzeichen, das freien Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme des Festzeltes) gewährt, beträgt 15 Euro; Mitglieder erhalten davon drei Euro als Gutschein zurück. Die Mitgliedschaft im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lohnt sich also auch hier. Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 5. April online statt.

Christian Schoger