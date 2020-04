Spontane Ostergrußaktion des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V.

Hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. wünschen allen Freunden/innen von Schloss Horneck mit einem Video „Frohe Ostern“ und „Gute Gesundheit“. Spontane Aktionen sind oft die besten, heißt es. Wie ist die Idee dieser Ostergrußaktion entstanden, fragte Siegbert Bruss am Ostersonntag, nachdem das Video in der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung eingegangen war. Die Antwort liefert im Folgenden Heidrun Negura.

Nun, in diesen Corona-Tagen fand ich es besonders bewundernswert, wie unermüdlich unsere Mitarbeiter im Schloss auf der Baustelle weiterarbeiteten: die Architekten, die Handwerker, die Verwaltung. Bewundernswert und nicht selbstverständlich. Und nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter, sondern auch die Ehrenamtlichen arbeiten zuversichtlich weiter für Schloss Horneck, als würde es das Coronavirus nicht geben. Es entstand das Bedürfnis, diesen Menschen zu danken, auch zu zeigen, wer diese Menschen sind und von ihnen einen Gruß in die Welt zu schicken.Am Gründonnerstag rief ich bei Martina Handel an und fragte, ob sie und Georg Mick für eine Ostergrußaktion auf Facebook mithelfen könnten. Noch am gleichen Tag lieferte sie Fotos mit Ostergrüßen der Handwerksfirmen auf Schloss Horneck. Auf Facebook hatte die Aktion großen Zulauf.So kam die Idee auf, dieses auch mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern zu tun. Am Karfreitag schickte ich über WhatsApp einen Aufruf an die ehrenamtlichen Mitarbeiter, sich in österlichem Umfeld mit Ostergruß für unsere Schlossfreunde zu fotografieren. Und tatsächlich bekam ich insgesamt 26 nette Ostergrüße. Konrad Gündisch fragte Lucian Binder Catana, unseren Medien-designer, ob er aus diesen Fotos etwas machen könne. So entstand bis Samstagmittag ein kleines Video mit den vielen Osterbotschaften. Spontan, kreativ, schnell und mit einer freudigen Botschaft.Das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. wünscht damit allen unseren Unterstützern, Spendern, Freundinnen und Freunden von Schloss Horneck: Frohe Ostern und gute Gesundheit! Gleichzeitig danken wir unseren amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern, für ihre Zuversicht, ihren Fleiß und ihren Gemeinschaftssinn auch in schwierigen Zeiten!Danke an alle, die so spontan bei dieser Aktion mitgemacht haben, danke an Lucian Binder-Catana, der so schnell ein Video gestaltet hat! Danke an die Siebenbürgische Zeitung und die Webmaster von Siebenbuerger.de, die das Video noch in der Osternacht eingestellt haben! Frohe Ostern an alle!Das Video ist zu finden auf der Facebook Seite von Schloss Horneck oder auf dem Siebenbuerger.de-Kanal auf YouTube . Zudem wurde die Videobotschaft auf der Startseite www.siebenbuerger.de unterhalb der Facebook-Box eingebunden. Auch auf der Facebook-Seite von Siebenbuerger.de wird auf die Botschaft hingewiesen.

Heidrun Negura