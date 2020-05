„Melody & Freunde“ präsentieren Video

„Melody & Freunde“ (das ehemalige „Melody-Sextett“) haben wieder zusammengefunden, um dem nachzugehen, was sie immer am liebsten getan haben und weiterhin tun: die vielen Fans, Freunde der Tanz- und Partymusik sowie die vielen siebenbürgischen Tänzerinnen und Tänzer mit Musik zu erfreuen und begeistern.

„MELODY & Freunde“ (von links): Siegi Roth (Schlagzeug, Percussion); Hermann Roth (Trompete, Gitarre, Gesang); Oli Roth (Sax, Klarinette, Gitarre); Chris Schoger (Gitarre, Gesang); Ewald Dursch (Keyboard, Gesang); Alfred Roth (Bass, Gesang); Gerhard Roth (Akkordeon, E-Sax, Gesang)

Link zum Video Video von „Melody & Freunde“: Meine Heimat, wie du mir fehlst

Nach dem Aufruf in den sozialen Medien auf siebenbuerger.de, Facebook und Instagram hatte Gerhard Roth, Leiter von „Melody & Freunde“, sofort eine Idee und erstellte ein Video zum Titel „Meine Heimat, wie du mir fehlst“ von ihrer CD „Wir sind immer auf Achse!“ Es soll ein kleiner musikalischer Gruß an alle Siebenbürger Sachsen von nah und fern sein, die dieses Jahr leider nicht zum Heimattag nach Dinkelsbühl kommen dürfen, um Freunde zu treffen, an den Wettbewerben teilzunehmen, beim Aufmarsch dabei zu sein und gemeinsam zu feiern. Die sieben sehr heimatverbundenen Musiker von „Melody & Freunde“ möchten für die Gemeinschaft etwas tun und etwas zurückgeben, so Gerhard Roth, Leiter der Band. „Besonders durch diesen Titel mit dem wunderschönen Text ist es uns, glaube ich, gelungen, alle Siebenbürger Sachsen in dieser schweren Corona-Zeit etwas aufzumuntern, aber gleichzeitig auch nachdenklich zu machen, was sie an ihrer alten Heimat Siebenbürgen hatten und aufgegeben haben, um in der Fremde zu leben. Das macht mich persönlich sehr betroffen, da ich immer noch an meiner alten Heimat hänge und alles dafür tun würde, um sie in irgendeiner Form zu repräsentieren, damit sie nicht in Vergessenheit gerät. Das und vieles mehr sind wir unseren Vorfahren schuldig, die diese Heimat über Jahrhunderte hochgehalten und verteidigt haben. Dies und vieles mehr haben wir leider in wenigen Jahren aufgegeben.“„Melody & Freunde“ sind sieben erfahrene Musiker, die unvergleichlichen Live-Sound und Groove, ein vielseitiges Repertoire und Mega-Spaß auf der Bühne bieten! Die Band ist für ihren mehrstimmigen Gesang und ihre Nähe zu den Fans bekannt und konnte dies bei zahlreichen Veranstaltungen in Österreich, der Schweiz, Kroatien, den USA, Kanada und in der alten Heimat Rumänien (Oktoberfest) unter Beweis stellen. Kontakt: Gerhard Roth, Telefon: (09 31) 6 87 27, Mobil: (01 71) 3 82 15 73, E-Mail: g-rosso[ät]gmx.de und über Facebook.