Radio Siebenbürgen feiert zweijähriges Jubiläum des Erntedankfestes und der Sendung „Wort zum Sonntag“

Radio Siebenbürgen feiert am 4. Oktober nicht nur das Erntedankfest, sondern auch das zweijährige Bestehen der Sendung „Wort zum Sonntag“, die jeden Sonntag um 10.00 Uhr auf beiden Kanälen unter https://radio-siebenbuergen.de/ ausgestrahlt wird.

Die Sendereihe „Wort zum Sonntag“ startete Radio Siebenbürgen in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben e.V. (Hilfskomitee) am 7. Oktober 2018 mit dem Erntedankfest. Seither wird die Sendung regelmäßig sonntags um 10 Uhr auf beiden Kanälen unter https://radio-siebenbuergen.de/ ausgestrahlt.Mit dieser Reihe ist es den beiden Einrichtungen das gelungen, was sie sich zum Ziel gesetzt haben: einen geistlichen Impuls zu setzen und das Wort Gottes auch über die neuen Medien nach Hause ins Wohnzimmer zu bringen.