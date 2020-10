Radio Siebenbürgen plant Christfest

148 Hörerinnen und Hörer haben sich am Erntedankfest, dem 4. Oktober, das „Wort zum Sonntag“ unter https://radio-siebenbuergen.de/ angehört. Seit genau zwei Jahren erklingt das „Wort zum Sonntag“ an jedem Sonntag um 10.00 Uhr bei Radio Siebenbürgen. Unser Dank gilt Gott, jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin, den Pfarrern, die uns ehrenamtlich unterstützen, und schließlich dem Verein von Radio-Siebenbuergen e.V.

Am Reformationssonntag, demwerden wir Pfarrer Michael Reger mit einem Gottesdienst aus Michelsberg – in siebenbürgischem Dialekt – hören. Den Gottesdienst zum Christfest feiern wir, wie üblich, am 24. Dezember um 19.00 Uhr. Bereits um 16.00 Uhr planen wir an Heiligabend einen Familiengottesdienst. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir wollen die Weihnachtsgedichte von Ihren Kindern oder Enkelkindern senden. Das geht ganz einfach. Die Kinder können das Gedicht lesen oder aufsagen, Sie nehmen es mit dem Handy und schicken es uns unter E-Mail: wzs[ät]radio-siebenbuergen.de zu. Für den Rest sorgen wir. Weitere Infos unter Telefon (0176) 42641080 oder (0731) 9503295. Danke und vergelt’s Gott!

Jürgen und Johannes