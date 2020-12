27. Dezember 2020

Landsleute in Kanada: Trachtenball und Kür der Miss Transylvania

So wie in der ganzen Welt war 2020 in Kanada für uns ein Jahr, das wir noch nie erlebt haben. Im Transylvania Klub Kitchener fing das Jahr mit Schwung an. Der gut besuchte Frauenball fand am 1. Februar unter dem Motto „Big Band Gala“ statt. Es gab Sauerbraten, Blaukraut, gebackene Kartoffeln und zum Nachtisch Donauwellen. Die Anwesenden tanzten zur Musik der 16-köpfigen Royal City Big Band bis Mitternacht.

Ehrung im Transylvania Klub Kitchener: Miss Transylvania Breanna Gondosch neben Reinhard Schmidt Unseren traditionellen Trachtenball mit Kür der neuen Miss Transylvania feierten wir am 7. März. Mit guter Unterstützung von unseren Mitgliedern und dem Besuch von Landsleuten aus Aylmer und unseren Gästen durften wir über 41 Trachtenpaare beim Aufmarsch bewundern. Die Auftritte der Aylmer Kindertanzgruppe und der Transylvania Kindertanzgruppe erfreuten die Gäste. Auch die TCK Jugendtanzgruppe zeigte wieder ihr Können. Durch den Abend begleitete uns musikalisch die Hofbräu Band unter der Leitung von Andrea Emrich.



Die Krönung unserer neuen Miss Transylvania, Breanna Gondosch, war der Höhepunkt des Abends. Breanna befindet sich im dritten Jahr am Conestoga College, wo sie einen Abschluss in Design anstrebt. Ihre Eltern Kim und Rob Gondosch sowie ihre Geschwister Victoria und Rebecca leben alle in Kitchener. Sehr stolz war Breanna auf die Anwesenheit ihrer fast 96-jährigen Oma Maria Gondosch. Wir alle wünschen Breanna eine gute Zeit als Miss Transylvania.



Leider ist vieles in diesem Jahr ausgefallen, aber wir hoffen auf das nächste Jahr. Nach dem Trachtenball hörte alles plötzlich auf. Keine Untergruppen-Proben, keine Unterhaltungen. Alles wurde abgesagt oder in die Zukunft verschoben. Der Heimattag der Siebenbürger Sachsen aus Nordamerika ist auf den 9. bis 11. Juli 2021 in Salem, Ohio verschoben worden, so auch der Kulturaustausch mit der Gruppe aus Traun (Österreich), auf deren Besuch wir uns so freuten. Alle Veranstaltungen im Transylvania Klub sowie im Aylmer Sachsen Klub wurden bis ins Frühjahr 2021 abgesagt. Wir müssen optimistisch hoffen, dass wir Covid-19 weltweit unter Kontrolle haben.





Liebe Landsleute, im Namen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada wünsche ich allen Landsleuten und Freunden von nah und fern ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr! John Werner, Bundesvorsitzender

