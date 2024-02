12. Februar 2024

Ball der Heimat in Wien

Für den Samstag, den 27. Jänner, lud der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) zum 20. Ball der Heimat als Trachtenball ein. Im Arcotel Wimberger am Neubaugürtel fand er in traditioneller Weise statt.

Einzug der Trachtenpaare beim 20. Ball der Heimat in Wien. Foto: Gerti Dwornikowitsch Mit dem Einzug der Vereinsfahnen vieler Landsmannschaften und der Trachtenpaare begann der stimmungsvolle Abend. Dann begrüßte Ing. Norbert Kapeller, nach wenigen einleitenden Worten, launig die Ehrengäste, natürlich auch alle anderen Besucher und die zum Tanz aufspielende Musikgruppe „Die Ötscherbären“, die „zünftig, rockig, bärig“ immer viel Schwung versprechen. Nach dem Auszug der Fahnen eröffnete die Trachtentanzgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft mit dem „Treskowitzer Menuett“ den allgemeinen Tanz. Schnell füllte sich dann das Tanzparkett und der Abend nahm den geplanten Verlauf. Mit schwungvollen Walzer- und Polka-Melodien und mitreißenden Rhythmen im Cha-Cha-Cha- und Boogie-Takt sowie gefühlvollem English Waltz und Tango-Klängen verwöhnte uns die Tanzkapelle. Auch viele Gespräche erfüllten den Tanzsaal. Die Musikerpause gestalteten wieder die Tänzer des SLÖ und einige Mitglieder der Perchtoldsdorfer Volkstanzgruppe mit einigen vorgeführten Volkstänzen. Den Schluss davon bildete der „Siebenschritt“, der auch als Publikumstanz großen Zuspruch fand, sodass die Tanzfläche gesteckt voll war. Die folgende Tombola, deren Lose von Jugendlichen verkauft wurden, erfreute die Gewinner der Weinspezialitäten aus dem Weinviertel, ließ aber alle anderen enttäuscht dreinschauen. Nachdem die Musik wieder aufspielte, nützten eher weniger Tänzer die modernen Rhythmen und man saß eher beim Tisch.



Ein Schlusskreis als Ball-Ende verband alle Dauertänzer und Langsitzenbleiber auf dem Tanzparkett miteinander. Die „Ötscherbären" stimmten als letzte Melodie das Lied „Wahre Freundschaft" an und alle sangen mit, als besinnliche Verabschiedung aller vom festlichen Beisammensein. GP

