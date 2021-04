Das digitale Osterfest 2021 in der Heimatkirche

Ein Jahr seit Beginn der Pandemie haben sich in den Gemeinden und Kirchen solide digitale Formate der Verkündigung und des Feierns entwickelt. Besucher aus der gesamten Welt können daran teilhaben. Zum Osterfest 2020 war mit dem ersten Schock vieles zusammengebrochen, präsentische Gottesdienste waren plötzlich nicht möglich. Jede Kirchengemeinde hat inzwischen nach Lösungen gesucht, um den Gemeindegliedern einen Hauch von Ostern wahr werden zu lassen. Damit jeder und jede Ostern 2021 in und mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien mitfeiern kann, hier eine kleine Übersicht – und Einladung! Die Uhrzeiten beziehen sich auf die in Deutschland gültige Zeit (Mitteleuropäische Zeit).

Zu Ostern vor dem Bildschirm mitzufeiern, ist wie von der Empore zuzusehen. Im Bild die Empore der evangelischen Kirche in Meschendorf. Foto: Stefan Bichler

Karfreitag

Gottesdienste am Ostersonntag

Am Ostermontag Gottesdienste in Neppendorf und Mediasch

Am Karfreitag (2. April) lädt dieKirchengemeinde mit einen bestehenden Beitrag ein, Jesu Kreuzesweg mit Wort, Bild und Gesang mitzugehen: https://youtu.be/wZMhJcBP6l0 Der Gemeindeverbandüberträgt in Echtzeit um 9.00 Uhr den Passionsgottesdienst aus(Livestream auf facebook.com/neppendorf und danach als Video auf kirche.neppendorf.de ). Um 17.00 Uhr wird der Gottesdienst direkt ausübertragen, Livestream auf bibeltv.de/live-gottesdienste/neppendorf sowie auf facebook.com/neppendorf und danach als Video auf kirche.neppendorf.de Die Meditation vom Bergfriedhof inist schon jetzt auf YouTube abrufbar: https://www.youtube.com/watch?v=TURXjGwdx-c Am Ostersonntag, dem, ist der wöchentliche Beitrag ausauch dieses Mal auf dem YouTube-Kanal „Evangelische Kirche Schäßburg“ zu finden.Ab Samstagabend ist der spezielle Osterbeitrag der Evangelischen Kirchengemeindeabrufbar auf YouTube „Sebeș Mühlbach TV Schneider“.Die Honterusgemeindelädt am Ostersonntag gleich zu zwei Übertragungen auf ihrer Facebook-Seite ein: facebook.com/Honterusgemeinde . Aus der Schwarzen Kirche wird um 9.00 Uhr der Festgottesdienst direkt übertragen und danach, 10.30 Uhr, der Gottesdienst in rumänischer Sprache.Die evangelische Kirchengemeindekündigt ebenfalls eine Direktübertragung des Festgottesdienstes an, und zwar um 9.00 Uhr auf ihrer Facebook-Seite facebook.com/EvangKircheHermannstadt Auch mit der Margarethenkirchekann man um 9.00 Uhr den Ostergottesdienst live mitfeiern auf facebook.com/Evangelische-Kirche-Mediasch-Biserica-Evang-Sf-Margareta-104613797842921/ . Anschließend ist der Gottesdienst wiederum auf YouTube zu sehen.Ebenfalls um 9.00 Uhr wird zum Festgottesdienst nacheingeladen: Livestream auf bibeltv.de/live-gottesdienste/neppendorf sowie auf facebook.com/neppendorf und danach als Video auf kirche.neppendorf.de Am Ostermontag, dem, um 9.00 Uhr haben die Interessierten die Chance, den Gottesdienst ausmitzufeiern: Livestream auf bibeltv.de/live-gottesdienste/neppendorf sowie auf facebook.com/neppendorf und danach als Video auf kirche.neppendorf.de Am zweisprachigen Gottesdienst kann man ab 9.00 Uhr in der Margarethenkircheteilnehmen: facebook.com/Evangelische-Kirche-Mediasch-Biserica-Evang-Sf-Margareta-104613797842921/ Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest, wo auch immer Sie sich auf dieser Welt befinden!

Die Kanzlei des Landeskonsistoriums