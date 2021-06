Corona: Rumänien ist kein Risikoland mehr

Bukarest – Dank des starken Rückgangs der Infektionszahlen gilt Rumänien nun auch für Deutschland nicht mehr als Risikogebiet. In der rumänischen Hauptstadt sind laut Berichten des nationalen Impfkomitees bereits rund 44 Prozent der über 12-Jährigen geimpft (Stand 7. Juni).

Auf Bukarest folgt der Kreis Klausenburg mit rund 40 Prozent Geimpften, Hermannstadt mit 34 Prozent, Kronstadt mit 32 Prozent, Temesch mit 31 und Konstanza mit knapp 31 Prozent. Schlusslichter auf der Liste bilden die Landkreise Giurgiu und Botoșani mit 16 Prozent sowie Suceava mit 15 Prozent. Der nationale Durchschnitt liegt bei 25 Prozent, wobei die Impfbereitschaft in den Städten deutlich höher ist als auf dem Land. Beigetragen haben dazu auch Impfmarathons ohne Anmeldung und Impfungen an ungewöhnlichen Orten wie Theater und Museen. Unter den verschiedenen Altersgruppen liegt die Impfrate bei den 60- bis 69-Jährigen mit rund 35 Prozent am höchsten, am niedrigsten ist sie bei den 12- bis 15-Jährigen mit einem Prozent.

NM