3. November 2021

ERGO erneuert Versicherungsangebote

Schon seit Jahrzehnten arbeiten der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. und die ERGO Group vertrauensvoll zusammen. Der kürzlich erneuerte Kooperationsvertrag wurde in einem Gespräch vom ERGO-Bezirksdirektor und Verbandsbeauftragter 55plus, Gerd Lerche, und der Bundesgeschäftsführerin des Verbandes, Ute Brenndörfer, am 13. Oktober in der Geschäftsstelle in München erörtert. Sterbe- und Unfallvorsorge werden künftig in drei Varianten angeboten, zudem können weitere Versicherungen wie Haftpflicht, Hausrat oder Krankenzusatz abgeschlossen werden.





Neben den Mitgliedern des Verbandes können auch Ehegatten oder in häuslicher Gemeinschaft lebende Angehörige von den Versicherungsangeboten profitieren und ihre persönliche Vorsorge nach ihrem Bedarf verbessern. Um die neuen Produkte bekannt zu machen, wird die ERGO-Versicherung unter anderem Anzeigen in den Medien unseres Verbandes schalten.



Die Sterbevorsorge ist modernisiert worden und bietet jetzt einen individuellen Rundumschutz in drei Varianten, führte Gerd Lerche aus. So könnten Versicherte alles Wichtige regeln – finanziell und mit vielen ausgezeichneten Serviceleistungen. Wer Mitglied im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ist, erhält attraktive Extra-Leistungen, die kostenfrei mitversichert sind, und kommt in den Genuss eines Beitragsnachlasses.

Schlagwörter: Versicherung, Kooperation

