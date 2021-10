Technikerausfahrt der SJD

Auch wir von der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) waren bei der Begegnungsreise nach Siebenbürgen dabei, die sich der digitalen Zusammenarbeit zwischen den Gliederungen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. und den deutschsprachigen Institutionen in Siebenbürgen widmete. Vertreter waren Patrick Krestel, Marketingreferent der SJD, Natalie Bertleff, stellvertretende Bundesjugendleiterin, und Bernd Breit, engagiertes SJD-Mitglied, unter anderem im Bereich Technik.

Im Teutsch-Haus in Hermannstadt hat es Patrick Krestel nicht an interessanten Motiven gemangelt. Foto: Rainer Lehni

Die deutschsprachigen Institutionen und Organisation in Siebenbürgen kennenzulernen, war für uns eine besondere Bereicherung. Da unser im Herbst 2019 gewählter Vorstand bisher kaum die Möglichkeit hatte, Siebenbürgen mit einer Arbeitsgruppe zu besuchen, und wir Partner nur über Mailverkehr oder über Hörensagen kannten, war es uns eine Freude, die Vertreter in persönlichen Gesprächen kennenzulernen. Dies gibt uns die Möglichkeit, in Zukunft gemeinsame Projekte zu planen und uns gegenseitig über Veranstaltungen besser zu informieren. Für den Kultursommer 2022 ist ein guter Grundstein gelegt, um beispielsweise in Kooperation mit dem Deutschen Jugendverein Siebenbürgen (DJVS) Angebote für die Jugend zu schaffen. Bereits während der Reise waren wir fleißig. Natalie hat mittels „Storys“ die Follower auf den Kanälen der SJD auf dem Laufenden gehalten. Auf dem Instagram-Account „ @sjd_de “ sind die Storys als Highlight abgespeichert und können dort auch jetzt noch angesehen werden. Bernd und Patrick waren als Videographen unterwegs. Bewaffnet mit ihrer Kameraausrüstung war es ihnen möglich, viele spannende Momente einzufangen sowie Interviews abzudrehen. Was dabei so alles für Bilder entstanden sind, könnt ihr in den nächsten Wochen und Monaten auf den Kanälen der SJD und von Siebenbuerger.de verfolgen. Wir freuen uns über die vielen gewonnen Kontakte und darauf, diese Eindrücke und Erfahrungen in unsere Vorstandsarbeit einzubringen, um unser Angebot für euch, unsere SJD-Mitglieder, auch im Bereich der siebenbürgischen Kultur- und Jugendarbeit im direkten Bezug zu Siebenbürgen zu erweitern.

Eure SJD

