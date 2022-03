Maifeste auf Schloss Horneck

Zwei größere Veranstaltungen finden im Mai auf Schloss Horneck in Gundelsheim statt. Am 1. Mai, einem Sonntag, zwischen 11.00 bis 16.00 Uhr, steht „Ein Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“ auf dem Programm. Mit dabei: die Tanzgruppe und die Siebenbürger Blaskapelle aus Nürnberg.

Die Blaskapelle Nürnberg wird auf der Schlossterrasse spielen. Foto: Inge Alzner

„De Lidertrun“, hier bei einem Konzertauftritt 2017 in Wels, gibt beim Kulturwochenende ein Benefizkonzert zugunsten des Schlossvereins. Foto: Michael Schneider

„Ein Maistrauß aus Kultur und Flohmarkt“

„Der Mai ist gekommen …“

Während die Blaskapelle auf der Terrasse des Schlosses spielt, bieten unsere Helfer nebenan Mici an. Besucher können sich an den Flohmarkttischen etwas Passendes aussuchen. Von Krügen und Stühlen über Bilder und Lampen ist alles dabei. Vieles wurde in der Umbauzeit abgegeben und in dem Heizungsraum gelagert, weil es zu schön zum Wegwerfen war, sich aber kein Platz zum Hinstellen fand. Auf dem Bücherflohmarkt des Siebenbürgen-Instituts kann man in Büchern schmökern und sie erwerben. Wer das Schloss noch nicht kennt, schließt sich einer der Führungen an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Erlös des Flohmarktes kommt dem Schlossverein und seinen laufenden Projekten zugute. Der Erlös des Bücherflohmarktes geht an das Siebenbürgen-Institut.Das Kulturwochenende vom(Freitag bis Sonntag) steht unter dem Motto „Der Mai ist gekommen …“. Zum beschwingt-fröhlichen Festprogramm gehört ein Auftritt von Publikumsliebling „Pimpolino“ alias Ines Handel. Die Musikgruppe „De Lidertrun“ bietet im Festsaal ein Jubiläumsbenefizkonzert zugunsten des Schlossvereins an. Die Abende sind der Gemeinschaft, dem Kennenlernen und Genießen gewidmet. Am Samstagvormittag können die Gäste mit dem Vorsitzenden Helge Krempels zum Weinberg „Himmelreich“ wandern oder sich einer der angebotenen Führungen anschließen. Nach der Mittagspause erblüht der Festsaal mit einem abwechslungsreichen Programm, von Liedern und Vortrag über Klassik zu den Schlagern der 20er und 30er Jahre. Und immer geht es ums Frühlingserwachen und den schönen Monat Mai. Die Teilnahme ist nur nach bestätigter Anmeldung möglich. Den Anmeldebogen für die einzelnen Programmpunkte, aber auch für Übernachtung und Verköstigung erhalten Sie per E-Mail an info[ät]schloss-horneck.de oder telefonisch unter (0 62 69) 4 27 56 19. Bis 10. April muss uns dieser Bogen ausgefüllt und unterschrieben vorliegen.Trachtenaufmarsch/Brücke des Schlosses• 11.00 Uhr: Tanzgruppe des Kreisverbands Nürnberg und Siebenbürger Blaskapelle NürnbergKulturprogramm/Terrasse vor dem Schloss, bei Regen Jugendstilsaal• 11.10 Uhr: Begrüßung und Eröffnung Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein)• 11.15-16.00 Uhr: „Mailieder und mehr“, mit Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg• 12.00 Uhr: „Tanz in den Mai“ mit siebenbürgischen Volkstänze, Siebenbürgische Tanzgruppe des Kreisverbands NürnbergFührungen/Treffpunkt• 12.30 Uhr: Bauliche Schlossführung mit Dr. Axel Froese, Besucherzentrum• 13.00 Uhr: Historische Schlossführung mit Dr. Horst Müller, Schlosshof• 14.00 Uhr: Bibliothek und Archiv mit Dr. Ingrid Schiel. 1. Obergeschoss im Siebenbürgen-Institut• 15.00 Uhr: Historische Führung mit Alfred Deptner, Schlosshof, und bauliche Führung mit Dr. Axel Froese, Besucherzentrum11.00-16.00 Uhr: Flohmarkt, Terrasse und Schlosseingang, bei Regen Besucherzentrum• Bilder, Trödel und mehr, Schlossverein• Bücherflohmarkt und mehr, Siebenbürgen-Institut10.00-17.00 Uhr: Besuche im Siebenbürgischen Museum möglich• 17.30-17.35 Uhr: Festsaal, Begrüßung Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. (Schlossverein)• 17.35-18.30 Uhr: Festsaal, „Der Mai ist gekommen …“, Ines Handel alias Pimpolino, Schauspiel und Clownerie mit viel Herz für Erwachsene• 18.30-20.00 Uhr: Festsaal, „Bäm Hontertstreuch“ (Holunderstrauch), Lieder aus Siebenbürgen mit der Musikgruppe „De Lidertrun“, Benefizkonzert, Spenden gehen an den Schlossverein• 20.15-23.00 Uhr: Veranda Weinland, Abendessen und gemütliches Beisammensein• 9.15-10.30 Uhr: Schlosshof, geschichtliche Führung mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch; Besucherzentrum, bauliche Führung mit Dr. Axel Froese• 10.00-12.00 Uhr: Ausflug „Zum Aussichtspunkt im Weinberg Himmelreich“, Fußweg mit Helge Krempels• 12.00-12.45 Uhr: Siebenbürgen-Institut, 1. Obergeschoss, Bibliothek mit Archiv, Führung mit Dr. Ingrid Schiel• 13.00-14.30 Uhr: Speisesaal, gemeinsames Mittagessen mit Kaffee und Kuchen• 15.00-15.45 Uhr: Festsaal, „… der Mai, der Mozart des Kalenders …“ (Erich Kästner) mit Liedermacher Hans Seiwerth• 16.00-17.00 Uhr: Festsaal, „Bilderreise durch die Karpatenlandschaft Siebenbürgen“, Vortrag mit Dr. Horst Müller und Edmund Haldenwang• 17.15-18.00 Uhr: Festsaal, „So sei gegrüßt viel tausendmal, holder Frühling“, ein Liederstrauß mit Annette Wieland (Mezzosopran) und Prof. Heinz Acker (Klavier), Klassik und Lieder zum Mitsingen• 18.15-19.45 Uhr: Festsaal, „Veronika, der Lenz ist da!“, witzig-fröhlich-freche Schlager der 20er und 30er Jahre mit Bettina Ullrich (Gesang) und Claudia Hrbatsch (Klavier)• 20.00-23.00 Uhr: Veranda Weinland, Abendessen und gemütliches Beisammensein• 8.00-10.30 Uhr: Veranda Weinland, gemeinsames Frühstück und Abschied