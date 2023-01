Sektion Karpaten des DAV: Erfolgreiches Wander-Projekt

Wandern unter der Woche, oder Mittwochswanderung, oder kurz Wochentag-Wanderung – dieses Projekt, vor sechs Jahren auf Probe gestartet, wurde erfolgreich fortgesetzt. Berichte gab es in Folge 15 dieser Zeitung vom 25. September 2017, Seite 10, sowie auf der Homepage der Sektion Karpaten. Trotzdem lohnt es sich, diese Erfolgsstory erneut zu erwähnen.

Friedenrath (1432 m) mit Blick auf den Chiemsee. Foto: Detlev Antosch

Was im Mai 2017 begann, hat sich zu einem Selbstläufer entwickelt. Auch wenn nicht immer an einem Mittwoch, findet die Wanderung immer bei schönem Wetter und mit guter Laune statt. Nach sechs Jahren hat sich bereits eine kleine Wochentagfamilie gebildet. Es sind nicht nur Rentnerinnen und Rentner dabei, sondern auch solche mit flexibler Arbeitszeit oder Wanderfreudige, die einen Urlaubstag für einen abwechslungsreichen Wandertag „opfern“. Die Ziele werden immer nach dem gleichen Schema ausgesucht: Die Anfahrt darf nicht zu weit sein, die Höhe darf nicht zu groß sein (unter 1000 Höhenmetern), der Weg darf nicht zu lang und zu beschwerlich sein, damit die Unterhaltung und der Witz nicht zu kurz kommen, und ein Gipfel und am Ende die Einkehr dürfen nicht fehlen. Die Auswahl der Ziele erstreckt sich im bayerischen Voralpenland vom Allgäu bis nach Berchtesgaden und reicht teilweise bis zu den grenznahen Tiroler Bergen.Bisher haben über 50 Wanderungen stattgefunden. Dieses Jahr führten uns die Wege auf den Pendling 1 563 m, Chiemgauer Hochplatte 1 583 m, Bodenschneid 1 668 m, Karwendel-Lindenkopf 1 795 m, Kampenwand 1 669 m, Brauneck 1 555 m/Benediktenwand 1 800 m und Hochries 1 569 m.Bei unseren Wanderungen stehen immer die gute Laune und das gemeinsame Erlebnis in der Natur im Vordergrund. Dazu ein paar Kommentare von Teilnehmern, die ausnahmslos die Freude auf die Wochentagwanderungen mit lieben, netten wanderlustigen Menschen und Freunden betonen. Hervorgehoben wird die Harmonie in der Gruppe, angenehme Menschen, lockere Atmosphäre, positive Energie. Die Wanderungen schweißen zusammen, man erlebt, genießt und lacht gemeinsam. Man freut sich, neue schöne Berge kennenzulernen, interessante Routen und die Ziele mit herrlichem Ausblick, von Gottfried immer wieder bestens ausgesucht. Die Touren sind auch für ältere Leute geeignet, die aktiv bleiben wollen. Der Wochentags-Vorteil ist der, dass weniger Wanderer unterwegs sind und das Gedränge auf dem Gipfel ausbleibt.Genereller Wunsch von allen ist, die Anzahl der Aktivitäten zu intensivieren, das Angebot zu vergrößern, aber auch spontane Wanderungen durchzuführen. Allgemeiner Vorschlag: Erweiterung der Touren im Winter, um auch in den Wintermonaten am Ball zu bleiben.Und nicht zuletzt begeistern deftige oder lustige Witze und der obligate Gipfelschnaps. Mit der Hoffnung, noch lange dabei sein zu können, und dem Dank an die Organisatoren, vor allem an Gottfried, bekennen sich alle dazu, einer guten Gemeinschaft anzugehören.Gottfried: „Die Begeisterung und das positive Feedback der Teilnehmer von Anfang an haben mich noch mehr angespornt, diese Wandertage zu organisieren und durchzuführen. Dass die Wandertage eine so gute Resonanz bzw. Erfolg haben, ist das Verdienst aller Teilnehmer, nicht zu vergessen die Mithilfe und fachliche Unterstützung, die ich von Detlev bekomme.“Diese Erfolgsstory wollen wir fortsetzen und sogar noch etwas ausbauen. Um in den Wintermonaten nicht „einzurosten“, werden wir auch in dieser Zeit Wochentag-Wanderungen anbieten. Mit Grödel oder Schneeschuhen geht es dann über verschneite Hänge und gefrorene Gipfel neuen Abenteuern entgegen. Wir freuen uns auf weitere schöne Touren.Und wie immer zum Schluss noch ein Witz: Treffen sich zwei Bergsteiger, sagt der eine: „Grüß Gott“. Antwortet der andere: „So weit wollte ich gar nicht hochsteigen.“

Detlev Antosch