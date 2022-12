Landsleute in Kanada: Transylvania Klub Kitchener feiert 70-jähriges Bestehen

1951 wurde der Transylvania Klub in Kitchener, Ontario gegründet. Durch die weltweite Pandemie konnte das 70-jährige Gründungsfest 2021 nicht gefeiert werden und so wurde es in diesem Jahr mit einem Festakt am 19. November nachgeholt.

Der Transylvania Klub in Kitchener (TCK) feierte 70-jähriges Jubiläum, von links nach rechts: Alfred Löwrick, TCK-Altpräsident, John Werner, Bundesvorsitzender und TCK-Altpräsident, die Gründungsmitglieder Katharina Werner, Johann Paulini und Maria Suessman, TCK-Präsident Reinhard Schmidt und TCK-Altpräsident Hans Gross. Foto: Heidi Löwrick

Kindergruppe des Transylvania Klubs in Kitchener. Foto: Alfred Löwrick

Jahreshauptversammlung und Trachtenball in Aylmer

Die Feier begann mit den Vorführungen der Kulturgruppen. Durch das Programm führte gekonnt unser MC Bob Foster. Die Blaskapelle unter der Leitung von Andrea Emrich hieß die Gäste willkommen. Die Kindergruppe erschienen alle in Tracht und erfreuten die Eltern und Großeltern mit ihren Tanzvorführungen. Heidimarie Hesch, Rick und Krista Hesch sowie Lorianne und Bob Schauss hatten wiederum eine tolle Arbeit mit den Kleinen geleistet. Der Transylvania Chor, Leitung Andrea Emrich, erfreute mit ein paar Liedern, das Lied „Nach meiner Heimat“ wurde von der Blaskapelle begleitet.Nach dem Abendessen folgte dann der offizielle Teil. Klub-Präsident Reinhard Schmidt begrüßte die Gäste. Danach ließ man die verflossenen 70 Jahre in einem Streifzug Revue passieren. Kulturgruppenleiterin Erika Schmidt erwähnte in ihrem Bericht, dass der Transylvania Klub ohne die Kulturgruppen keinen so langen Bestand gehabt hätte.John Werner, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft in Kanada, berichtete über die vielen Austauschprogramme, die die Landsmannschaften (Föderation der Siebenbürger Sachsen) im Laufe der letzten Jahre veranstaltet haben, und wies auf den Kulturaustausch mit Österreich 2023 hin. Diese Austauschprogramme, wie Jugendlager oder Kulturaustausch, dienen der Stärkung der siebenbürgischen Gemeinschaft in der Welt.Die erschienenen Ehrengäste wurden begrüßt. Höhepunkt des Abends war die Anerkennung für die noch in Kitchener lebenden Gründungsmitglieder. Begrüßt wurden alle sieben Mitglieder, Anna Eichvald, Sofia Hendel, Johann Paulini, Michael Paulini, Michael Poschner, Maria Suessman und Katharina Werner, doch im Saal anwesend waren nur noch drei: Johann Paulini, Maria Suessman und Katharina Werner.Nach dem offiziellen Teil spielte die Tanzkapelle „Wildbahn“, Leitung John Frim, zum Tanz auf. Die Jugendtanzgruppe, Leiterin Amanda Mooser, führte gekonnt einige Tänze vor. So ging ein schöner Tag zu Ende.Nach zweijähriger Unterbrechung fand am 5. November die Jahreshauptversammlung der Landsmannschaft in Aylmer statt. Die Sitzung wurde vom Vorsitzenden John Werner eröffnet. Nach der Begrüßung des gastgebenden Präsidenten Dave Pfingstgraef wurde eine Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder abgehalten. Herr Werner gab bekannt, dass in den letzten drei Jahren 38 Mitglieder uns verlassen haben. Die meisten gehörten dem Transylvania Klub an. Der Vorsitzende gab einen Tätigkeitsbericht ab, der hauptsächlich von den Absagen der Vorhaben wie Jugendaustausch und Kulturaustausch handelte. Gleichzeitig wurde aber eine Vorschau auf die bevorstehenden Tätigkeiten gegeben. Wir sind alle zuversichtlich, dass diese im nächsten Jahr stattfinden können.Dann wurden Neuwahlen durchgeführt. Herr Werner bedankte sich bei John Penteker, dem scheidenden 1. Vizepräsidenten, für seine in über zwanzig Jahren geleistete Arbeit. In ihrem Amt bestätigt wurden Rebecca Horeth als stellvertretende Bundesvorsitzende, Pressereferentin Hannelore Maiterth und Frauenreferentin Rosemary Horeth.Nach der Sitzung fand der traditionelle Trachtenball statt, zu dem Gäste aus Kitchener und Umgebung angereist waren. Beim Trachtenaufmarsch durften die Anwesenden 24 Trachtenpaare bewundern. Die Saxonia Tanzgruppe erfreute uns mit schönen Tänzen. Der Transylvania Chor Kitchener und die Transylvania Jugendtanzgruppe halfen mit, das Programm zu gestalten. Zum Tanz spielten die „Seven Castles“, Leiter Ron Schatz, auf. Auch dieses Fest war, nach einer längeren Pause, ein gelungenes Fest.

Hannelore Maiterth, Pressereferentin

Weihnachts- und Neujahrsglückwünsche

Liebe Landsleute, im Namen der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada wünsche ich allen Landsleuten und Freunden von nah und fern ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches und gesundes neues Jahr!

John Werner, Bundesvorsitzender