Landsleute in Kanada: "Miss Transylvania" gekrönt

In den ersten vier Monaten dieses Jahres konnten im Transylvania Klub Kitchener verschiedene Veranstaltungen besucht werden. Am 11. Januar war unser Klub Gastgeber des diesjährigen Kameradschaftsabends. An diesem Abend treffen sich die Vertreter und Mitglieder unserer fünf deutschen Klubs zu einem gemütlichen Miteinander. Unsere Tanzgruppe führte gekonnt ihre Tänze vor. Das Tanzbein durften die Gäste zu den Klängen der Gruppe „Seven Castel“ schwingen.

„Miss Transylvania“ 2025 Juliana Hesch und der Bundesvorsitzende John Werner. Foto: Alfred Löwrick

Im Februar fand unser Frauenball mit dem Thema „Frauenball in Bavaria“ statt. Man konnte wieder die Dirndl und Lederhosen aus dem Schrank hervorholen. Von den Frauen des Vereins wurde ein Schnitzelessen vorbereitet. Zum Tanz spielte das „Edelweiss Trio“ auf.Anfang März fand eine unserer beliebtesten Veranstaltung statt. An diesem Abend wurde aus den Reihen der Jugendgruppe die „Miss Transylvania“ den Gästen vorgestellt. In diesem Jahr wurde Juliana Hesch zur „Miss Transylvania“ gekrönt. Juliana besucht an der McMaster Universität in Hamilton Kurse über das menschliche Verhalten, spielt Lacrosse und ist seit Jahren Mitglied der Transylvania Tanzgruppe. Mit dem Klubleben ist sie seit langem vertraut. Ihre Eltern Robert Hesch and Lorraine Principi sind langjährige Mitglieder unseres Klubs und ihre Großeltern Maria und Georg Hesch waren sehr aktiv in unserem Vereinsleben. Georg Hesch war in den 1980er Jahren Präsident unseres Klubs. In ihrer Antrittsrede bedankte sie sich bei Laik Sweeney, Miss Transylvania 2024, bei Amanda Moser, dem Klub-Komitee und bei allen anwesenden Mitgliedern. Mit großer Begeisterung sieht sie den bevorstehenden Ereignissen des Jahres 2025 entgegen. An diesem Abend durften wir beim Aufmarsch 37 Paare in Tracht bewundern. Gäste aus Aylmer waren angereist und nahmen am Programm teil. Tänze wurden von unserer Kindertanzgruppe, der Transylvania Jugendtanzgruppe und der Saxonia Tanzgruppe vorgeführt. Dieser Abend wurde musikalisch von der Hofbräu Band mit ihrem Dirigenten Andrea Emrich begleitet.Am 23. März fand die Jahreshauptversammlung statt, bei der einige Ämter neu besetzt wurden. Wir sind dankbar, dass sich immer wieder jüngere Mitglieder bereit erklären, in der Klubleitung mitzuwirken.„Canada Eh!“ war das Motto unseres Mitgliederabends am 26. April. Mitglieder und Gäste wurden aufgerufen, etwas „Kanadisches“ zu tragen, und so erschienen Mitglieder und Gäste zahlreich in den rot-weißen Farben. Unsere Kindergruppe mit ihren Leitern sang und tanzte zu dem Lied „This Land is your Land“ in der kanadischen Version. Patriotischer ging es gar nicht mehr.Die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder, vorgenommen vom Klubpräsidenten Dave Emrich und Vize Alfred Löwrick, durfte an diesem Abend nicht fehlen. Es sind nicht mehr viele unter uns, die für ihre 60-, 65-, 70- und 75-jährige Mitgliedschaft offiziell geehrt werden. Diese Mitglieder erhielten eine Urkunde und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Nach einem guten Essen konnten junge und junggebliebene Mitglieder Gesellschaftsspiele spielen. Musikalisch wurden wir von der „Wildbahn“-Band unterhalten. Dank gilt den Organisatoren dieses Tages, die wiederum ein gelungenes Klub-Ereignis auf die Beine gestellt haben.In den nächsten Monaten sind folgende Veranstaltungen geplant: Am 24. Mai begeht der German Canadian Club Saxonia Hall sein 75-jähriges Jubiläum. Am 25. Mai findet ein gemeinsames Konzert der Hofbräu Blaskapelle und des Transylvania Chors mit dem Thema „Freundschaft“ statt. Am 7. Juni folgt eine Spendenaktion der Jugendgruppe mit dem Thema „Sport“ und am 11.-12. Juli der große nordamerikanischer Heimattag in Youngstown, Ohio. Wir freuen uns auf diese Veranstaltungen!

Hannelore Maiterth, Pressereferentin