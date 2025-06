75. Jubiläum der Saxonia Hall in Aylmer, Ontario

Am Samstag, dem 24. Mai, feierten Mitglieder und Freunde des German-Canadian Club (Saxonia Hall) in Aylmer, Ontario, gemeinsam ihr 75-jähriges Jubiläum. Zu den Tagesveranstaltungen gehörten die Einweihung einer Gedenkbank, eine Tanzvorführung der Saxonia Dancers aus der Vereinsgeschichte sowie ein festliches Bankett mit Tanz. Rund 100 Gäste waren anwesend.

Gruppenbild bei der 75-Jahr-Feier der Saxonia Hall in Aylmer in Kanada. Foto: Rick Hesch

Einweihung der Gedenkbank für die Evakuierten aus Nordsiebenbürgen, von links: Saxonia Hall Vorstandsmitglieder Daniel Pfingstgraef, Mary Ann Anderson, Rebecca Horeth, stellvertretender Vorsitzender der Saxonia Hall John Horeth, Vorsitzender der Saxonia Hall David Pfingstgraef, Bürgermeister von Aylmer Jack Couckuyt, Bürgermeisterin von Malahide Dominique Giguère, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, John Werner, Mitglied der Tanzgruppe Saxonia Dancers Reilly Ragot. Foto: Julie Firtl

Die Gedenkbank auf dem Gelände der Saxonia Hall

Im Laufe der 75-jährigen Geschichte der Saxonia Hall haben die deutschen und siebenbürgisch-sächsischen Gemeinden in Aylmer und Umgebung starke Bindungen aufgebaut, die auf gemeinsamen Erinnerungen an ihre Heimat, der Hoffnung für die Zukunft und der Bewahrung ihrer Traditionen in Kanada und in Aylmer beruhten. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg lebten einige siebenbürgisch-sächsische Einwohner im Tabakanbaugebiet von Aylmer. Während der Depression stieg ihre Zahl aufgrund des Mangels an Arbeitsplätzen in den Städten und weil die Regierung die Menschen ermutigte, Landwirtschaft zu betreiben, insbesondere diejenigen, die mit der landwirtschaftlichen Arbeit vertraut waren. Ende der 1940er Jahre lebten in der Gegend von Aylmer mehrere siebenbürgisch-sächsische und deutsche Minderheiten. Diejenigen, die früher angekommen waren, halfen den späteren Einwanderern in der Gegend, die als „Landarbeiter“ nach Kanada einreisen durften, eine Wohnung und Arbeit zu finden.Familien und Freunde deutscher und sächsischer Abstammung trafen sich an Wochenenden auf nahegelegenen Bauernhöfen. Entfernte Verwandte und Nachbarn aus Dörfern der „alten Heimat“ kamen regelmäßig zu Picknicks, manche schlossen neue Freundschaften, andere trafen sich zum ersten Mal wieder, seit sie ihre Heimatdörfer verlassen hatten. In der Gegend von Aylmer besaßen oder arbeiteten viele dieser Familien auf Tabakplantagen. Wenn sie sich trafen, um die Gesellschaft der anderen zu genießen, stellten manche Tabakplatten auf dem Boden auf, um eine temporäre Tanzfläche zu schaffen.Die Menschen kamen aus Aylmer, Tillsonburg, Fairground, Clear Creek, und Glen Meyer Kitchener. Mündliche Weitergabe war die beste Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig über Treffen zu informieren. Sie verband ihr gemeinsames deutsches und sächsisches Erbe. Im Laufe dieser Treffen beschlossen etwa vierzig Mitgliederfamilien, einen Kulturclub zu gründen: den „Canadian Friendship Club.“ Ziel dieses neuen Clubs war es, „Traditionen zu bewahren und neuen Einwanderern die kanadische Lebensart näherzubringen“ Der erste Vorsitzender, Martin Hendel, wurde 1949 gewählt.Im Laufe der Jahre erkannte die Club­leitung den Bedarf an größeren Versammlungsräumen. Im Herbst 1969 initiierte Vorsitzender George Csakli den Kauf eines alten Lebensmittelladens – Steinburg’s. Die Vorbereitungen für den Grundstückskauf und die Einbindung der Mitglieder in die Renovierungsarbeiten, um das Gebäude wohnlich zu gestalten, waren mit viel Aufwand verbunden. 1970 wurde ein neuer Vorstand gewählt, und George Csakli wurde als Vorsitzender der Saxonia Hall wiedergewählt. Die meisten Arbeiten wurden von den Mitgliedern an den Wochenenden im Winter und Frühling erledigt. Von 1969 bis 1971 wurde das Gebäude vom Lebensmittelladen in eine Clubanlage umgewandelt. Die feierliche Eröffnung des „German Canadian Club, Saxonia Hall“ fand im Februar 1971 statt.Rund 100 Gäste haben die Geschichte der Saxonia Hall begeistert gefeiert. Der Tag begann mit der Einweihung einer Gedenkbank. Die Bank wurde auf dem Gelände der Saxonia Hall aufgestellt, wo der Vorstand im September 2024 einen Gedenkgottesdienst zum 80. Jahrestag der Flucht der Sachsen aus Siebenbürgen im Jahr 1944 veranstaltete. Viele der Gründungsmitglieder der Saxonia Hall stammten aus Nordsiebenbürgen, daher war dies ein wichtiger Teil der Vereinsgeschichte. Die Bank selbst würdigt auch die Reisen der vielen anderen deutschen Gemeinden in und außerhalb Siebenbürgens, die schließlich hier in Kanada und in der Region Aylmer eine neue Heimat fanden. Auf der Bank steht: „Zum Gedenken an die im September 1944 evakuierten Nordsiebenbürger Sachsen und die deutschen Gemeinden, die hier in Kanada eine neue Heimat gefunden haben.“ Der Einweihung wurde aufgezeichnet und kann auf dem YouTube-Kanal der Saxonia Hall @SaxoniaHall angesehen werden: http://youtu.be/4UfZSdo2o6A Nach der Einweihung genossen die Teilnehmer ein Bankett und einen Tanz sowie eine Show der Saxonia Dancers, die Tänze aus der Geschichte des Clubs, Tänze, die sie während des Föderations-Kulturaustauschs von sächsischen Gruppen erlernt hatten, und von den jüngeren Mitgliedern im traditionellen Stil kreierte Tänze aufführten.

Rebecca Horeth