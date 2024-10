Zum zehnten Mal beim Heimattag in Nordamerika

Im Juli 2024 stand er wieder an: der Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika, der im jährlichen Wechsel in den USA und Kanada stattfindet. Voller Freude packten wir unsere Koffer, um zum zehnten Mal dabei zu sein, diesmal in Kitchener/Kanada.Als wir im Jahr 2008 das erste Mal in Youngstown, USA, die Menschen am Heimattag kennenlernten, wussten wir noch nicht, dass sich langjährige Freundschaften entwickeln würden, die bis heute anhalten und aktuell sind. Die Freundlichkeit dort, der starke Zusammenhalt und besonders die Pflege der siebenbürgischen Traditionen (Blaskapelle, Tänze, Chor usw.) ließen unsere Herzen jedes Mal höherschlagen. Diese unvergessenen Heimattage all die Jahre verdanken wir ganz besonders John Werner und Erna Weber, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite standen. Wir wünschen alles Gute weiterhin und, so Gott will, sehen wir uns vielleicht wieder.

Willy Schenker und Agnetha Schenn, Ingolstadt