Landsleute in Kanada: Jahreshauptversammlung und Trachtenball in Aylmer

Mit diesen zwei letzten Veranstaltungen geht ein erfolgreiches Jahr der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada zu Ende. Die Jahreshauptversammlung fand, genauso wie der Trachtenball, am 2. November in Aylmer statt. Unser Bundesvorsitzender John Werner eröffnete die Sitzung, gefolgt von den Grußworten des Saxonia Klub Präsident Dave Pfingstgraef.

Nach einer Gedenkminute an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder, 14 aus Kitchener und eines aus Aylmer, nahm die Sitzung ihren gewohnten Lauf. Es folgte der Jahresbericht von John Werner, Bundesvorsitzender Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, in dem er Grußworte vom Frank Klein vom Windsor Sachsen Klub überbrachte und einen Rückblick auf das vergangene Jahr hielt. Wir durften im letzten Sommer den Heimattag und das Föderationsjugendlager hier in Kanada austragen. Diesbezüglich wurde schon viel in den vorigen Ausgaben der Siebenbürgischen Zeitung berichtet (siehe SbZ Online vom 4. August 2024 und SbZ Online vom 27. August 2024 Rebecca Horeth, 1. Vorsitzende der Landsmannschaft in Kanada, berichtete über ihre Erfahrungen beim Großen Sachsentreffen im August in Hermannstadt, die Sachsen-Ausstellung im Museum in Aylmer und die Gedenkfeier für die Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen vor 80 Jahren, die am 14. September in der Saxonia Halle abgehalten wurde.Jugendreferent Ryan Hesch hob in seinem Bericht die Notwendigkeit des Föderationsjugendlagers hervor. Nicht nur, dass die Jugendlichen aus verschiedenen Ländern die Inhalte und Sinn der Föderationsarbeit kennenlernen, sondern sich auch mehr mit der Geschichte der Siebenbürger Sachsen befassen. Er brachte auch gute Vorschläge, die zu weiteren Vorbereitungen und Ausführungen der Treffen hilfreich sein können.Nach der Satzung wurden Neuwahlen durchgeführt. Folgende Positionen wurden wie folgt belegt: 1. Vizepräsidentin: Rebecca Horeth, Pressereferentin: Hannelore Maiterth, Frauenpräsidentin: Krista Hesch, Jugendreferent: Ryan HeschNach den Wahlen übernahm John Werner wiederum den Vorsitz und erinnerte uns alle an die noch zurückgebliebenen Landsleute in Siebenbürgen und an den Heimattag 2025, der vom 11. bis 13. Juli in Youngstown, Ohio stattfinden wird.Anschließend fand in Aylmer der Trachtenball statt. Es war ein gelungener Nachmittag, zu dem der Tran­sylvania Chor, die Hofbräu Kapelle, die Transylvania Tanzgruppe und die Saxonia Tanzgruppe ihren Beitrag leisteten. 17 Trachtenpaare erfreuten mit ihrem Erscheinen.Bis zum Jahresende 2024 fanden weitere Veranstaltungen in beiden Klubs statt. In Kitchener am 16. November das Saxontreffen 03 und im Dezember die verschiedenen Weihnachtsfeiern der Untergruppen sowie in Aylmer am 30. November bis 1. Dezember der traditionelle Christkindl-Markt.

Hannelore Maiterth, Pressereferat