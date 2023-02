Im Jahr 2022 trafen sich die Tourenleiter der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV) zu ihrem Arbeitstreffen am Wochenende vom 22./23. Oktober in Dießen am Ammersee. Fokussiert, konstruktiv und sehr effektiv wurden viele verschiedene Themen besprochen. Schwerpunkte waren der Rückblick auf die Aktivitäten und das Vereinsleben im Jahr 2022, die Ermittlung von Bedarfen an Touren und Trainerinnen und Trainern in bestimmten Sparten, die Vorgehensweise bei Ausschreibungen unserer Touren, Material- und Ausrüstungsbedarf sowie organisatorische Dinge wie ein zentraler Ablageort von wichtigen Lehrinhalten und fachlichen Dokumenten, auf die jeder Tourenleiter zugreifen kann.

Gruppenbild beim Tourenleitertreffen am Ammersee. Foto: Detlev Antosch

Für das Jahr 2022 kann die Sektion Karpaten auf ein aktives und erfolgreiches Bergsportjahr zurückblicken. Wie die Auswertung der Aktivitäten durch unseren Vorsitzenden Hans Werner zeigt, haben bis Mitte Oktober insgesamt 92 Aktivitäten in den unterschiedlichsten Disziplinen stattgefunden, an denen 1028 Mitglieder teilnahmen. Wanderungen und Bergtouren hatten mit 38 Aktivitäten den größten Anteil. Eine weitere Aufsplittung der einzelnen Bergdisziplinen führt zu dem Ergebnis, dass ein höherer Bedarf an Anfängerskitouren, Mountainbike- und Fahrradtouren, Touren im Bereich Klettersteig und Eisklettern sowie zusätzliche Aufbaukurse Bergsteigen besteht.Die Umsetzung zur Deckung dieser Bedarfe beginnt bereits mit der Planung der Touren für das Jahr 2023. Die Tourenleiter werden gebeten, entsprechende Aktivitäten vermehrt anzubieten. Außerdem bekommt unser Team Zuwachs durch weitere engagierte Tourenleiter in den Disziplinen Wandern, Mountainbiken, Klettersteig, Skibergsteigen und Schneeschuhwandern. Dabei handelt es sich um Anca Chelariu-Raicu, Katsiaryna Vasileuskaya, Horst Wayand, Wolfgang Simonis, Codrin Popescu, Eugen Seel und Gabi Turdasan. Gabi Turdasan wird im Namen unserer Sektion Aktivitäten in den Karpaten anbieten. Die Steckbriefe aller Tourenleiter können auf unserer Homepage eingesehen werden.Aus dieser Auswertung der am meisten nachgefragten Aktivitäten ergibt sich auch der Bedarf an Trainern. Unsere Ausbildungsreferentin Agnieszka Janik, die das Referat seit diesem Sommer übernommen hat, skizziert die Bereiche, in denen verstärkt Ausbildungsbedarf besteht. Des Weiteren informiert sie uns über Änderungen in der Ausbildungsstruktur des DAV, über Neuerungen in Lehrmeinungen beim Klettern und LVS (Lawinenverschüttetensuche). Auch der Wunsch des DAV nach umweltfreundlicherer Planung der Aktivitäten, wie die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrgemeinschaften, wird angesprochen. Angesichts der Folgen der Klimaerwärmung, wie das rasante Schmelzen der Gletscher, Hochwässer, Steinschlag, Murenabgänge, Waldsterben sowie immer wärmere Winter, rücken die Themen Natur- und Umweltschutz immer mehr in den Vordergrund. Diese Umweltthemen sind in den Ausbildungen des DAV inzwischen ein wesentlicher Bestandteil, und wir als Organisatoren und Tourenleiter werden dazu ermutigt, die Teilnehmer unserer Touren für diese Themen zu sensibilisieren.Über die Zusammenarbeit mit der Sektion Tittmoning und die Patenschaft der Sektion Karpaten an der Gleiwitzer Hütte wird ebenfalls berichtet. Engagierte Helfer aus unseren Reihen sind jedes Jahr ein, manchmal auch zwei Wochenenden damit beschäftigt, die Wege rund um die Gleiwitzer Hütte wieder instand zu setzen. Um das technische Knowhow in die Sektion einzubringen, soll Detlev Antosch im nächsten Jahr eine Schulung zum Wegewart absolvieren. Unsere Sektion möchte gerne für einen bestimmten Wegeabschnitt dauerhaft die Verantwortung übernehmen.Das Team Öffentlichkeitsarbeit wurde mit Dank und Lob für das besonders schöne und professionelle Jahrbuch 2022, die Berichte auf der Homepage sowie die Umsetzung des Newsletters bedacht. Der Vorstand freut sich über die gute Zusammenarbeit in diesem Team. Elke Löw ist dem Team Öffentlichkeitsarbeit beigetreten und ist zuständig für die Zusammenarbeit und die Veröffentlichung unserer Berichte in der Siebenbürgischen Zeitung.Gewürdigt wird auch die Arbeit unseres neuen Material- und Ausrüstungswartes Gottfried Schuffert, der seit der Übernahme des Bereiches im letzten Jahr, unterstützt durch Detlev Antosch, unermüdlich daran arbeitet, Struktur in die Lagerbestände zu bringen. Sie haben veraltete Materialien ausgemustert, die Materialien katalogisiert und mit Inventarnummern und Lagerort versehen, so dass nun jeder Tourenleiter sehen kann, wo welches Material liegt und wo er es bei Bedarf anfragen oder ausleihen kann.Ein weiteres wichtiges Thema wird bei diesem Treffen in Angriff genommen: die Aktualisierung und Bereitstellung unserer fachlichen Dokumente. Miguel Garzon und Florin Zalum werden die Ausrüstungs- und Packlisten für die verschiedenen Bergdisziplinen überarbeiten. Diese Dokumente werden dann jedem Mitglied auf der Homepage als Informationsquelle zur Verfügung stehen. Die internen, nur für Tourenleiter relevanten Dokumente und Lehrmeinungen sollen ebenfalls nach und nach aktualisiert und an einem zentralen Speicherort zugänglich gemacht werden.Zu guter Letzt wurde von unserem neuen Tourenreferenten Sergii Godlevskyi die Liste mit den geplanten Touren für 2023 vorgestellt. Die Tourenleiter und Tourenleiterinnen haben sich viel Mühe gemacht, mit über hundert Ausschreibungen wieder ein ansprechendes und abwechslungsreiches Tourenprogramm zu erstellen, in dem alle Bergdisziplinen und Altersstufen vertreten sind.Zufrieden mit unserem Arbeitstreffen und ein wenig stolz auf unser vielfältiges Programm genossen wir Tourenleiter den gemeinsamen Samstagabend. Einige von uns ließen das Treffen am Sonntag bei herrlichem Wetter mit Schwammerl-Suchen und Chillen am Wörthsee ausklingen.

Brigitte Jöhl