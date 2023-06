Festabzeichen des Heimattags 2023 jetzt bestellen

„Miteinander schafft Heimat“ lautete das Motto des Heimattags 2023. So ist es auch auf dem Festabzeichen zu lesen, das für die Teilnahme an den Veranstaltungen in Dinkelsbühl nötig war.

Zum Festabzeichen: Die blauen und roten Puzzleteile, die passgenau ineinandergreifen, sollen genau dieses Miteinander darstellen. Der Kirchturm wiederum verweist auf die siebenbürgischen Herkunftsorte, die für viele Landsleute immer noch Heimat bedeuten. Das Wappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland wiederum zeigt an, wer das Pfingsttreffen in Dinkelsbühl organisiert und die neue Heimat zugleich mitgestaltet.Vervollständigen Sie Ihre Sammlung oder unterstützen Sie einfach die Arbeit des Verbandes, indem Sie ein Festabzeichen bestellen. Es ist 5 cm groß, aus recyceltem Plastik, kostet nur 6,00 Euro (zzgl. 1,00 Euro Versand) und kann bestellt werden per Post beim Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Karlstraße 100, 80335 München, per Telefon unter (0 89) 23 66 09-0, per Mail an kulturreferat[ät]siebenbuerger.de oder über unseren Web-Shop www.siebenbuerger.de/shop/verband.html