26. September 2023

Einladung zum 36. Siebenbürgischer Kirchentag in Ingolstadt

Die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. – Hilfskomitee lädt zusammen mit der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR), dem Dekanat Ingolstadt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern sowie dem Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland: Kreisgruppe Ingolstadt und HOG Großscheuern zum 36. Siebenbürgischen Kirchentag vom 6. bis 8. Oktober 2023 in Ingolstadt ein. Thema des Kirchentages: „Zur Freiheit hat uns Christus befreit (Galater 5,1)“, Freiheit und Eigenverantwortung. Ort: Ingolstadt – Sportgaststätte SV Zuchering, Seeweg 17, 85051 Ingolstadt, Bayern

35. Siebenbürgischer Kirchentag in Mannheim: Festgottesdienst am 29. September 2019 in der Markuskirche. Foto: Georg Hutter Freitag, den 6. Oktober 2023 18.00 Uhr: Eröffnung und Leitung: Vorsitzender Prof. Dr. Berthold Köber



Vorspiel

Grußworte (dazwischen musikalische Einlagen)

Dekanin Gabriele Schwarz

Bischof Reinhart Guib (EKR)

Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen

Bürgermeisterin Dr. Dorothea Deneke-Stoll

Faktionsvorsitzender der CSU im Stadtrat: Franz Wöhrl

Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland: Rainer Lehni

Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Siebenbürgen: Prof. Martin Bottesch

Vorsitzender der Kreisgruppe Ingolstadt Manfred Binder

Büfett



20.30 Uhr: Abend der Begegnung

Eröffnung der Ausstellung „Kirchenburgen“ durch Philipp Harfmann, Stiftung Kirchenburgen Hermannstadt

Kulturelle Darbietungen durch die Kreisgruppe Ingolstadt

Abschluss mit Abendsegen: Pfr. i.R. Hans Ehrlich Samstag, den 7. Oktober 2023 9.15 Uhr: Morgenandacht – Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen, München

9.45-10.45 Uhr: Vortrag Freiheit und Eigenverantwortung. „800 Jahre Freibrief“(Andreanum) – Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums Östliches Europa, Potsdam

Kaffee und Kuchen



11.10 Uhr: Diskussion des Vortrages

12.00 Uhr: Mittagessen

13.30 – 15.30 Uhr: Stadtführung "Evangelisch in Ingolstadt" (fakultativ)

15.30 Uhr: Kaffee und Gebäck



16.00 Uhr: Kulturelle Darbietung – Kinder- und Schulkindertanzgruppe



16.30 Uhr: Vortrag „75 Jahre Hilfskomitee – Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD“ – Prof. Dr. Berthold Köber – mit anschließender Diskussion



18.15 Uhr: Abendbrot



19.15 Uhr: Abendprogramm



1. Berichte aus der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien:

Aktuelle Projekte, Sorgen und Hoffnungen - Bischof Reinhart Guib / Hauptanwalt Friedrich Gunesch



2. Demokratisches Forum der Deutschen in Siebenbürgen – Prof. Martin Bottesch, Vorsitzender - Tätigkeit, politische Situation, Ausblicke



3. Konvent der ehemaligen Ostkirchen - Generalsuperintendent i. R Martin Herche, Vorsitzender



4. Gustav-Adolf-Werk in Bayern - Pfr. Wolfgang Layh, Vorsitzender



Zwischendurch kulturelle/musikalische Darbietungen: Burgberger Singgruppe, Tanzgruppe, Theatergruppe, Siebenbürgische Kantorei

Abschluss mit Abendsegen - Dekan i. R. Hans Gerhard Gross Sonntag, den 8. Oktober 2023 St. Markuskirche, Münchener Str. 36A, 85051 Ingolstadt



11.00 Uhr: Festgottesdienst mit Abendmahl

Predigt: Bischof Reinhart Guib, Liturgie: Pfr. i. R. Hans Schneider. Mitgestaltet durch die Siebenbürgische Kantorei

Anschließend kleiner Imbiss und Abreise



Weiteres: 13.30 Uhr: Mitgliederversammlung der Gemeinschaft evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD - Hilfskomitee e. V.

Rechenschafts- sowie Tätigkeitsbericht über die zurückliegenden vier Jahre, Vorstandswahlen



