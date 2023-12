3. Volkstanzfest WELS TANZT AUF! mit Jubiläumsfeier und Festakt

Nachbarschaft und Volkstanzgruppe Wels: Vor 60 Jahren übernahm die Stadt Wels die Patenschaft für die Heimatvertriebenen. Vor 40 Jahren gründeten Mitglieder der Siebenbürger Nachbarschaft Wels einen siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzkreis.

Gruppenbild beim 40-jährigen Gründungsjubiläum der Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels, von links: Bernhard Stegh, Obmann des Kulturvereins der Heimatvertriebenen in Oö, Rainer Ruprecht, Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft Wels, StR Erika Wildmann MA, Kulturreferentin der Donauschwaben in Oö, Mag. Maria K. Zugmann-Weber, Bundesobfrau der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft Österreich, Katharina Weitmann, Kulturreferentin der Donauschwaben in Oö, 3. Nationalratspräsidentin a.D. Anneliese Kitzmüller, Obfrau der Landsmannschaft der Bukowinadeutschen in Österreich, Paul Mahr, Bürgermeister der Stadt Marchtrenk und Landesobmann der Donauschwaben in Oö, Dr. Christian Schuster, Obmann der Siebenbürger Nachbarschaft Wels. Foto: Sebastian Schiefermayr, Rechte: Kulturverein der Heimatvertriebenen

Auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Leopold Spitzer übernahm die Stadt Wels am 11. Juli 1963 die Patenschaft für die nach dem Krieg in Österreich sesshaft gewordenen Heimatvertriebenen. Man trug damit der historischen Tatsache Rechnung, dass sich nach Kriegsende über 5000 deutschsprachige Flüchtlinge aus verschiedenen Gebieten der einstigen Donaumonarchie in Wels und Umgebung niedergelassen hatten. Als Neubürger leisteten sie einen wichtigen Beitrag zum Wiederaufbau von Wels.Ein Jahr nach Beginn der Patenschaft wurde der „Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich“ in Wels aus der Taufe gehoben. Zu diesem Dachverband gehören in Oberösterreich die Landsmannschaften und Vereine der Buchenlanddeutschen, Donauschwaben, Karpatendeutschen, Siebenbürger Sachsen und Sudetendeutschen. Zu ihrem Treffpunkt wurde der Welser Herminenhof. Bis heute halten seine Vereinsmitglieder, die teils schon zur dritten und vierten Generation gehören, die Erinnerung an die Herkunft ihrer Großeltern und Urgroßeltern wach. Manche von ihnen engagieren sich als Brückenbauer und knüpfen neue Verbindungen zur Heimat ihrer Vorfahren. Mit ihren Volkstanzgruppen haben sich die Heimatvertriebenen mit Enthusiasmus der oberösterreichischen Volkstanzpflege verschrieben und bereichern damit die hiesige Brauchtumslandschaft. Die Volkstanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Wels wurde 1983 von Mitgliedern der seit 1949 bestehenden Siebenbürger Nachbarschaft gegründet, um am Rahmenprogramm der damaligen Landesausstellung „1000 Jahre Oberösterreich“ in der Welser Burg mitzuwirken. Sie ist die jüngste der in Oberösterreich seit den 1950er Jahren gegründeten siebenbürgisch-sächsischen Volkstanzgruppen, von denen heute auch noch jene in Munderfing, Traun und Vöcklabruck aktiv sind. Der Welser Volkstanzkreis konstituierte sich bereits 1984 als eigenständiger Verein, zählt sich seitdem sowohl dem Landesverband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich als auch dem Kulturverein der Heimatvertriebenen in Oberösterreich und dem Landesverband der Heimat- und Trachtenvereine Oberösterreichs zugehörig und unterstützt zusammen mit der Siebenbürger Nachbarschaft die seit 2014 bestehende Städtepartnerschaft zwischen Wels und Bistritz. Mit ihrem dritten Volkstanzfest WELS TANZT AUF! feierte die Tanzgruppe am 21. Oktober ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum. Rund 250 Volkstänzerinnen und Volkstänzer aus nah und fern fanden sich aus diesem Anlass zum Volkstanzball in der Welser Stadthalle ein. Es musizierte die in Volkstanzkreisen wohlbekannte „Auhäusler Tanzlmusik“ unter der Leitung von Kons. Franz Meingaßner aus dem oberösterreichischen Innviertel. Beim eröffnenden Festakt würdigte Bürgermeister Dr. Andreas Rabl mit einer Festansprache sowohl das 60-jährige Patenschaftsjubiläum der Stadt Wels für die Heimatvertriebenen als auch das 40-jährige Gründungsjubiläum der Siebenbürger Volkstanzgruppe.Neben den vielen Volkstänzerinnen und Volkstänzern waren dem Anlass entsprechend auch eine Reihe von Mitgliedern und Funktionären des Kulturvereins der Heimatvertriebenen und der unter seinem Dach zusammengeschlossenen Landsmannschaften der Buchenlanddeutschen, angeführt von Bundesobfrau Anneliese Kitzmüller, 3. Nationalratspräsidentin a.D., und Kulturreferent Herbert Riess, der Donauschwaben, angeführt von Landesobmann Bürgermeister Paul Mahr und Mag. Maria K. Zugmann-Weber, Obfrau der Donauschwäbischen Arbeitsgemeinschaft Österreichs, der Sudetendeutschen, angeführt von ihrem Welser Obmann Rainer Ruprecht, und der Siebenbürger Sachsen, angeführt von Bundesobmann Kons. Manfred Schuller und Kulturreferentin Ingrid Schuller, der Einladung gefolgt.Beim anschließenden traditionell oberösterreichischen Volkstanzball wurde von den vielen Gästen bis nach Mitternacht ein bunter Reigen vor allem oberösterreichischer Volkstänze getanzt. In den Pausen gab es Vorführungen der regionalen Volkstanzgruppen aus Micheldorf und Marchtrenk, der sudetendeutschen Volkstanzgruppe Böhmerwald-Linz sowie der jubilierenden Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels. Als besonderer Gast war auch die Trachtengruppe Illgau aus Illgau bei Schwyz mit einem Auftritt zu Gast. Die Welser Tanzgruppe war mit dieser Volkskulturgruppe aus der Zentralschweiz seit 1998 eng befreundet, bis 2003 hatte man sich mehrmals gegenseitig besucht. Nun bot das 40-jährige Gründungsjubiläum einen willkommenen Anlass, die alte Partner- und Freundschaft 20 Jahre nach dem letzten Treffen wieder aufleben zu lassen. Mit den Gästen aus der Schweiz war die Wiedersehensfreude groß und es gab dementsprechend an diesem Wochenende noch weitere gemeinsame Unternehmungen mit einem Vereinsabend mit Tanzprobe am Freitag, einer Stadtführung am Samstag und einem Ausflug zum Benediktinerkloster Kremsmünster am Sonntag. Absoluter Höhepunkt war aber unbestritten der gemeinsame Auftritt der beiden Tanzgruppen mit dem Schweizer Volkstanz „Der Seppel“ beim Jubiläumstanzfest WELS TANZT AUF!

C. Schuster