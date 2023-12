Kirchenburgen als Geschenk

Für Freundinnen und Freunde der Kirchenburgenlandschaft bietet die Stiftung Kirchenburgen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk. Das Kirchenburgen-Quartett begeistert Alt und Jung gleichermaßen und vermittelt spielerisch Wissen um die siebenbürgisch-sächsische, evangelische Kirche und ihre Baudenkmäler.

Ein Kartendeck umfasst 32 Kirchenburgen, die geografisch zu je vier Kirchen in die acht Regionen Unterwald, Altes Land, Weinland, Schäßburg und Haferland, Harbachtal und Krautwinkel, Nordsiebenbürgen, Zwischenkokelgebiet, Burzenland eingeteilt sind. Auf jeder Karte gibt es Zahlen und Fakten, um damit in einen Wettstreit treten können. Als Kriterien dienen die erste urkundliche Erwähnung des Ortes, die Anzahl der Türme der Kirchenburg, die Länge der äußeren Ringmauer, das Baujahr der Orgel, die Seelenzahlen (Stand 2016) sowie die Entfernung (Luftlinie) zum jeweiligen Bezirkskonsistorium. Bei einer Mindestspende von zehn Euro sind der Versand gedeckt und der Gabentisch um ein kleines Stück Heimat reicher! Bitte schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Bestellung und Ihrer Anschrift an office[ät]kirchenburgen.org.