Traditionelles Schlachtfest geht viral

Dieser Facebook-Post übers Schweineschlachten erreichte seit Ende Dezember 2022 über 4,3 Millionen Personen.(Screenshot)

Neben einem sehr gelungenen Gruppenbild von einem Schlachtfest enthält der Beitrag einen ausführlichen Bericht über den Ablauf einer Hausschlachtung. Das Bild wurde 1986 von Wilhelm Stürner in Schönberg aufgenommen und 2021 von Johann Stürner im SbZ-Artikel "Der vergessene Speck" veröffentlicht. Der Text wurde 2007 von Guido Frank im Gästebuch der Kleinschenker Seiten des Ortschaftenbereichs von Siebenbuerger.de veröffentlicht.2022 sollte vor allem der Text bei vielen Lesern Erinnerungen an alte Zeiten wachrufen. Nicht nur in Siebenbürgen, sondern in ganz Osteuropa und auch in ländlichen Gegenden Deutschlands gab es bis in die jüngste Vergangenheit solche Hausschlachtungen. Mancherorts werden sie sogar bis heute praktiziert. In kleinerem Umfang gab es aber auch Kritik an der Präsentation der Schlachtung und am Fleischkonsum im Allgemeinen.Der Beitrag übers Schweineschlachten wurde auch auf Instagram gepostet und zählte hier mit über 4.600 erreichten Personen zu den erfolgreichsten Postings des letzten Jahres.Auf Facebook wurde zur Weihnachtszeit ein weiterer kulinarischer Beitrag zu einem viralen Erfolg: Ein Bild der Frauen der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, die ihre selbstgebackenen Honig- und Butterkekse präsentieren , erreichte über 130.000 Personen.Viel Aufmerksamkeit bekam auch die Ankündigung des Spielfilms “Blutholz” auf arte, die von Facebook an über 190.000 Personen ausgeliefert wurde.