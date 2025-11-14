



14. November 2025

KulturTag im Advent: „Schloss Horneck leuchtet“

Der Schlossverein bietet am Samstag, den 29. November, ab 13.00 Uhr den beliebten KulturTag im Advent auf Schloss Horneck an. „Schloss Horneck leuchtet“ auch in diesem Jahr wieder strahlend. Eingebettet in den dreitägigen Gundelsheimer Weihnachtsmarkt wird ein festlicher Kulturnachmittag auf der Schlossterrasse und bei Kerzenlicht im Festsaal geboten: Führungen, Blaskapelle, Tanzgruppe, Adventslieder zum Zuhören und Mitsingen sowie Gedanken zum Advent bei Kerzenschein.

Leuchtendes Schloss-Horneck im Advent 2024. Foto: Dr. Horst Müller Am Samstag, den 29. November, startet der KulturTag im Advent mit:



Führungen



13.00 und 14.00 Uhr im Schlossinnenhof: historische und bauliche Schlossführungen sowie im 2. Obergeschoss des Schlosses an der Treppe zu den Themenwänden „Siebenbürgen im Schlosshotel“ mit Dr. Axel Froese, Dr. Horst Müller und Heidrun Negura (Beginn aller Führungen jeweils um 13.00 und 14.00 Uhr, Dauer 45 Min.) Kulturprogramm auf der Schlossterrasse



15.00-17.00 Uhr Adventslieder und Bläserklänge mit dem Siebenbürgischen Karpaten-Orchester Heilbronn 16.00-16.30 Uhr „Et wor emol en recklich Med“: siebenbürgische Volkstänze, Tanzgruppe Aschaffenburg Kulturprogramm im Festsaal



17.00-18.00 Uhr „Noche anunciada” bis „Stille Nacht“: Klänge der Weihnacht rund um die Welt mit Opernsänger Milton Miller, Bariton; Gretel und Melody Miller, Sopran; Fenia Miller, Klavier

18.30-19.30 Uhr „Oh du Fröhliche ...“: Traditionelles Adventssingen bei Kerzenschein und Gedanken zum Advent“, mit Pfarrer Samuel Piringer, Prof. Heinz Acker, Klavier; Familie Miller



Verköstigung und Weihnachtsstand auf der Schlossterrasse und im Schloss

13.00-17.00 Uhr Schlossterrasse: Brote mit siebenbürgischen Aufstrichen, Glühwein & Punsch – Verkauf Weihnachtsstand im Schlossfoyer: siebenbürgische Lebkuchen, Nikoläuse, Weihnachtliches – Verkauf

14.30-16.30 Uhr Speisesaal: Cremeschnitten, Schlosstorte, Doboschtorte … Getränke – Verkauf Wer den Gundelsheimer Weihnachtsmarkt in der Altstadt besuchen möchte, kann dies wie folgt tun: Freitag, 28. November: 17.00-22.00 Uhr; Samstag, 29. November: 15.00-22.00 Uhr; Sonntag, 30. November: 15.00-21.00 Uhr.



Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, KulturTag, Advent

