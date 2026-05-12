



12. Mai 2026

Ursula Meyndt wird Stadträtin in Geretsried

Ursula Meyndt, Vorsitzende der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, ist der Einzug in den Stadtrat von Geretsried gelungen.

Ursula Meyndt Bei der Kommunalwahl am 8. März erzielte die Siebenbürger Sächsin 2938 Stimmen und belegte damit den zehnten Platz unter den CSU-Kandidaten. Uschy Meyndt rückt als neunte Stadträtin der CSU in den Stadtrat nach, nachdem Michael Müller auf sein Stadtratsmandat verzichtet hat. Der bisherige Bürgermeister hatte die Stichwahl am 22. März knapp gegen Patrik Kohlert (GL) verloren, der mit 51,8 Prozent neuer Bürgermeister wurde. Die Wahlbeteiligung lag mit 45,1 Prozent deutlich niedriger als beim ersten Wahlgang. In der ersten Stadtratssitzung am 12. Mai werden die Stadträte vereidigt und die Aufgaben innerhalb des Gremiums verteilt. Bei der Kommunalwahl am 8. März erzielte die Siebenbürger Sächsin 2938 Stimmen und belegte damit den zehnten Platz unter den CSU-Kandidaten. Uschy Meyndt rückt als neunte Stadträtin der CSU in den Stadtrat nach, nachdem Michael Müller auf sein Stadtratsmandat verzichtet hat. Der bisherige Bürgermeister hatte die Stichwahl am 22. März knapp gegen Patrik Kohlert (GL) verloren, der mit 51,8 Prozent neuer Bürgermeister wurde. Die Wahlbeteiligung lag mit 45,1 Prozent deutlich niedriger als beim ersten Wahlgang. In der ersten Stadtratssitzung am 12. Mai werden die Stadträte vereidigt und die Aufgaben innerhalb des Gremiums verteilt. sb

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Schlagwörter: Stadtrat, Geretsried, Kommunalpolitik

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